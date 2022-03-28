Минюст прокомментировал законность ареста племянника Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 28 мар — Sputnik. Министр юстиции Канат Мусин разъяснил, насколько законен арест племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы.
В кулуарах мажилиса у главы Минюста поинтересовались, кто из семьи первого президента может быть привлечен к уголовной ответственности.
Канат Мусин напомнил, что действие закона (о первом президенте - Sputnik) распространяется на членов семьи Назарбаева, но не на племянников.
На вопрос о том, могут ли под арест попасть Дарига Назарбаева или сам Нурсултан Назарбаев, глава Минюста ответил отрицательно.
"Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет", – сказал Мусин.
При этом если у следственных органов возникнут вопросы к самому Нурсултану Назарбаеву или его дочери Дариге Назарбаевой, то задать их им возможно без ареста или задержания.
Также глава Минюста отметил, что сейчас на повестке ведомства не стоит вопрос о пересмотре закона о первом президенте, дающего защиту Елбасы и ближайшим членам его семьи.
Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы (старший племянник Назарбаева) был задержан антикоррупционной службой 13 марта. Его задержали в аэропорту Алматы, когда он готовился вылететь в Дубай. Его подозревают в причастности к фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
Также сообщалось, что проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Спустя три дня была арестована бывшая супруга Гульмира Сатыбалды по факту рейдерского захвата бизнеса.
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