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Минюст прокомментировал законность ареста племянника Назарбаева

Просмотров:917 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Минюст прокомментировал законность ареста племянника Назарбаева
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 28 мар — Sputnik. Министр юстиции Канат Мусин разъяснил, насколько законен арест племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы.

В кулуарах мажилиса у главы Минюста поинтересовались, кто из семьи первого президента может быть привлечен к уголовной ответственности.

Канат Мусин напомнил, что действие закона (о первом президенте - Sputnik) распространяется на членов семьи Назарбаева, но не на племянников.

На вопрос о том, могут ли под арест попасть Дарига Назарбаева или сам Нурсултан Назарбаев, глава Минюста ответил отрицательно.

"Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет", – сказал Мусин.

При этом если у следственных органов возникнут вопросы к самому Нурсултану Назарбаеву или его дочери Дариге Назарбаевой, то задать их им возможно без ареста или задержания.

Также глава Минюста отметил, что сейчас на повестке ведомства не стоит вопрос о пересмотре закона о первом президенте, дающего защиту Елбасы и ближайшим членам его семьи.

Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы (старший племянник Назарбаева) был задержан антикоррупционной службой 13 марта. Его задержали в аэропорту Алматы, когда он готовился вылететь в Дубай. Его подозревают в причастности к фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Также сообщалось, что проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Спустя три дня была арестована бывшая супруга Гульмира Сатыбалды по факту рейдерского захвата бизнеса.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:33
kaireke,
провести референдум о снятии неприкосновенности. Я думаю мало кто удивится результатам.

АХТУНГ!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Adai11
 kaireke (Посетители) Сегодня, 14:09
Если Закон мешает установить справедливость, то его следовало бы отменить!
 
 

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