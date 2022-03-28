Рынок не выдержит без нефти из России - ОАЭ

Российская нефть необходима энергетическим рынкам, и ни один производитель не может заменить ее производство, заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Министр заявил на отраслевом мероприятии, что ОПЕК+ необходимо держаться вместе, выступать единым фронтом, сохранять концентрацию и не позволять политике отвлекать группу.
"Нефтяные рынки нуждаются в российской нефти, ни одно государство не сможет заменить ее в поставках", - отметил министр.
По словам аль-Мазруи, ОАЭ пытаются увеличить уровень добычи до 5 миллионов баррелей в сутки, однако это не означает, что страна принимает односторонние решения или собирается выйти из ОПЕК+.
Напомним, 18 марта премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ не смог добиться публичных обещаний нарастить добычу нефти. До этой же встречи Джонсон заявлял, что мир должен отказаться от углеводородного сырья из России, поэтому Саудовская Аравия и ОАЭ могут стать основными международными партнерами, которые в силах помочь реализовать эти намерения.
Саудовская Аравия и ОАЭ - одни из немногих членов Организации стран - экспортеров нефти, которые имеют физическую возможность увеличить добычу, потенциально покрыв нехватку российских поставок. Однако обе страны пытаются занять нейтральную позицию, сохраняя отношения с союзниками в Вашингтоне и с Москвой, партерном по ОПЕК+.
Ранее мировые цены на нефть обвалились после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.
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