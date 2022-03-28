Наказание за употребление наркотиков в малых дозах могут смягчить в Казахстане

В Казахстане планируется смягчить наказание за немедицинское потребление наркотиков. Предлагается привлекать граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых количествах, не к уголовной, а к административной ответственности, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.



«Разработано два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков. То есть лица употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности», ― заявил спикер.



Также, по его словам, проект закона предусматривает усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.



Начальник управления подчеркнул, вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков высшим руководством страны определены в числе приоритетных задач органов государственного управления.



На сегодняшний день разработана Дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространения и производства внутри страны, лечению и реабилитации наркозависимых, а также материально-техническому оснащению органов внутренних дел, здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.



Законодательно снижены до 1 грамма «криминальные» размеры наиболее опасных веществ мефедрона, пировалерона и их аналогов, синтетических каннабиноидов ― с 50 грамм до 1 грамма. Усилена уголовная ответственность за их хранение без цели сбыта.