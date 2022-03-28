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В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 18:20
В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года
Фото из открытых источников
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В китайском городе Шанхай на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19 с понедельника начался самый масштабный локдаун за два года, сообщает агентство Associated Press.

Шанхайский локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента карантина в Ухане, где коронавирус был выявлен в 2019 году. Во время первой фазы с понедельника до пятницы экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты. Вторая фаза начнется в пятницу, тогда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

В эти периоды жители должны будут оставаться дома, офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты, а работа общественного транспорта будет приостановлена. Также во время локдауна в городе пройдет массовое тестирование на COVID-19.

На прошлой неделе многие общины города уже были закрыты на локдаун в связи со вспышкой заболевания. Также на прошлой неделе власти Шанхая закрыли для посещения местный Диснейленд, а Tesla приостановит производство на своем заводе в городе.

В воскресенье в Шанхае около 3,5 тыс. человек сдали положительный тест на коронавирус, из них только у 50 человек были выявлены симптомы COVID-19. В Китае выявленные случаи вируса без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.

Всего в воскресенье по всей стране было выявлено около 1,2 тыс. случаев заболевания и почти 5 тыс. бессимптомных случаев.

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через строгие локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Политика была частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее и после окончания Игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 144,5 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.


Источник: interfax.ru
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