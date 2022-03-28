Американский газ в Европе обернется "мировой климатической катастрофой" - СМИ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США странам Евросоюза взамен российского могут серьезно навредить экологии европейского континента. Об этом предупредили в некоммерческой экологической организации Sierra Club, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Guardian.



Представитель организации Келли Шихан отметила, что поставка 15 миллиардов кубометров СПГ и последующий за ней рост поставок до 50 миллиардов кубов в год не позволят Европе отказаться от ископаемых видов топлива и "на десятилетия зафиксируют ее зависимость от рискованного топлива, что приведет к катастрофическим изменениям климата".



По ее мнению, нужно как можно скорее переходить на "чистую энергию", а не наращивать производство ископаемых видов топлива.



Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел считает, что решение США увеличить поставки в ЕС не поможет решить энергокризис в Европе.



По ее словам, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия - смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией.



Эксперт заявила, что увеличение производства ископаемого топлива "подливает масла в огонь нашего горящего мира".



25 марта США и Евросоюз заключили соглашение на поставку не менее 15 миллиардов кубометров СПГ в страны ЕС в текущем году, чтобы помочь Европе постепенно отказаться от поставок российского газа. Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до 2030 года. Сейчас Россия обеспечивает около 40 процентов потребностей Европы в газе.



23 марта президент РФ Владимир Путин Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от "всех скомпрометировавших себя валют" и будет принимать оплату за него от "недружественных" стран (в этом перечне 46 государств, в том числе 27 членов ЕС) в рублях.