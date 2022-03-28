Казахстанцы смогут не возвращать кредит, объявив о банкротстве. Минфин надеется на сознательность граждан

В Минфине предрекают изменения в банковской политике после принятия закона о банкротстве.

На публичных слушаниях по законопроекту "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" зампредседателя Комитета государственных доходов Кайрат Миятов ответил на интересующие граждан вопросы и высказался о влиянии нового законопроекта на банковскую политику.



Внесудебное банкротство может оформить физлицо, чей долг не превышает 1600 МРП – 4 900 800 тенге, а заработок на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге.



Но у такого решения будут последствия: три года нельзя покидать страну, пять лет запрещено брать кредиты и микрозаймы, а снова объявить себя банкротом можно только через семь лет.



Кайрат Миятов заявил, что после принятия закона "О банкротстве" казахстанские банки наверняка пересмотрят свою политику, ведь убытки при объявлении банкротства во внесудебном порядке, полностью ложатся на кредитора.



"До того как одна из сторон объявляет себя банкротом, банк какую-то часть долга уже взыскал. Понятно, что банки какую-то часть дохода не получат. Нужно менять подходы при выдаче кредитов и более детально исследовать платежеспособность заёмщиков", – сказал представитель комитета госдоходов.



Он считает, что граждане Казахстана вряд ли воспользуются процедурой банкротства в преступных целях.



"Я не думаю, что наши граждане будут пытаться таким образом уйти от ответственности и обмануть кредиторов, ведь признание банкротства накладывает определённые ограничения. Помимо этого, если будет установлен факт мошенничества, то наступит уголовная ответственность", – подчеркнул Кайрат Миятов.



Специалист отметил, что статус банкрота также может повлиять на дальнейшую возможность человека получить кредит. Помимо ограничения, предусмотренного законопроектом, сами банки могут учесть факт банкротства при анализе платёжеспособности.



"Банковские учреждения будут более осмотрительны при выдаче кредитов. Ведь сейчас они выдают кредиты, несмотря на наличие займов, увеличивая закредитованность населения. Как сложится политика банков, станет ясно лет через пять", – считает он.



Но изменить свой подход к кредитованию должны не только кредиторы, но и заёмщики. Согласно законопроекту, должники, которые прошли процедуру банкротства, будут обязаны посещать курсы финансовой грамотности.



"Ответственность за непрохождение этих курсов не предусмотрена, мы рассчитываем на сознательность наших граждан и их заинтересованность повышать свою финансовую грамотность", – подытожил Кайрат Миятов.