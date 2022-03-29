"Мне 50, и меня не берут на работу". Как казахстанцы сталкиваются с дискриминацией по возрасту

"Требуются специалисты до 45 лет". Часто можно встретить такие объявления, перечеркивающие надежды людей предпенсионного и пенсионного возрастов на шанс найти работу. С проблемой эйджизма, так называемой дискриминацией по возрасту, сталкиваются ежегодно все больше казахстанцев в категории "50 плюс". Для решения этого вопроса правительство запускает с 2022 года программу "Серебряный возраст", для того чтобы люди предпенсионного возраста могли трудоустроиться. Но поможет ли программа решить проблему? Что делать людям старше 50 лет при поисках работы? Редакция Tengrinews.kz записала ответы на эти и другие вопросы от казахстанского рекрутера.



На вопросы редакции ответила директор рекрутингового агентства Optimum Recruitment Дина Абылхожина.



По словам Дины Абылхожиной, с эйджизмом сталкивается весь мир. В США и Европе внедряют государственные программы для привлечения к работе людей предпенсионного и пенсионного возрастов. Один из примеров был показан в фильме "Стажер", когда 70-летний пенсионер, которого играет Роберт Де Ниро, устраивается на работу в офис интернет-магазина модной одежды.



"Трудовой эйджизм однозначно существует. И не только в Казахстане, но и по всему миру. В США и Европе активно стараются бороться с этой проблемой. Кроме различных программ, также НПО активно работают над этим вопросом. Они проводят обучающие тренинги, курсы, для того чтобы взрослое поколение училось той же диджитализации. В наше время спрос у работодателей как никогда очень высокий. Сейчас нужно уметь быстро меняться, подстраиваться под обстоятельства. Если раньше компания писала стратегию на 20-25 лет вперед, то теперь цели могут меняться каждые 3-6 месяцев", - рассказала рекрутер.



Директор рекрутингового агентства отметила, что в Казахстане с каждым годом эта проблема становится все более масштабной. По ее словам, при поиске кандидата никто не афиширует, что старше 50 лет специалистов рассматривать не будут, так как это неправомерно.



"Ни в одном объявлении от рекрутингового агентства или грамотного работодателя вы не прочтете, что будут рассматривать кандидатов только до 40-45 лет. Но могу сказать, с чем мы сталкиваемся на практике. Кандидатов старше 45 лет просто не рассматривают. К примеру, компания обращается ко мне за услугой, где отмечает, что будут рассматривать кандидатов до 45 лет. Любая фирма, а это и международные, и казахстанские, обозначает потолок до 45, в редких случаях - до 47. Еще реже, когда я встречаю возможность показать кандидатов до 55 лет. Это, как правило, главные бухгалтеры, финансовые директора, топ-менеджмент в сфере строительства", - заявила специалист.



"Мне 53 года. Опыт работы педагогом более 25 лет. Сейчас работаю воспитателем в детском саду. Одна на большое количество детей, и нагрузок больше становится, но при этом маленькая заработная плата. Хочется уйти, но меня никто не берет на работу из-за возраста. Поэтому приходится держаться за эту работу до выхода на пенсию". Айгуль, Алматы.



По данным сайта Energyprom.kz, в стране наблюдается рост доли жителей старше пенсионного возраста. При этом рекрутер отмечает, что в категории "50 плюс" очень низкий процент трудоустройства.



"Мне звонят кандидаты, уточняют детали и извиняющимся тоном спрашивают про возрастной ценз. Как бы извиняясь, соискатель говорит, что ему 47. Ему как будто стыдно за свой возраст, и он не может претендовать на эту должность. То есть проблема настолько укоренилась на нашем рынке труда. Чем старше соискатель, тем сложнее найти ему работу. Работодатель, несмотря на опыт, отказывается брать людей старше 45 лет. Получается, рынок практически закрыт для людей в возрасте "50 плюс". В этой категории очень низкий процент трудоустройства. Находят работу, как правило, только через знакомых или социальные сети", - поделилась специалист.



Директор рекрутингового агентства отмечает, что рынок труда на постсоветском пространстве заставляет людей быстрее стареть, выталкивая кандидатов старше 45 лет.



"В советском периоде, наоборот, было сложнее молодым людям устроиться на работу. Был эдалтизм, тенденция дискриминации молодежи. Тогда отдавали предпочтение людям старшего поколения. Сейчас же, наоборот, сталкиваются с эйджизмом. Хотя люди в возрасте 50 лет и старше еще находятся на пике энергии. Потому что если сравнивать, каким было население, пенсионеры, 50 лет назад и сейчас, это колоссальная разница. Потому что сейчас прогресс, люди озабочены состоянием своего здоровья, активно занимаются спортом. Сейчас 50-летний человек совсем другой, нежели 80 лет назад, разные ресурсы у них. И, на мой взгляд, это большая катастрофа, когда тебе 50 лет, ты полон энергии и сил, имеется большой опыт работы, но при этом остаешься не у дел", - подчеркнула спикер.



"Мне 57 лет. За плечами большой опыт работы в строительстве. Но нет высшего образования. Только техническое, среднее специальное. Хотел в свое время продолжить образование, но тогда нужно было выживать. А сейчас уже нет таких средств, чтобы отучиться. Поэтому вынужден работать разнорабочим на строительных объектах, хотя знаю все об этой сфере". Бакытбек, Караганда.



По словам Дины Абылхожиной, как рекрутер она прекрасно понимает работодателей, которые не горят желанием брать на работу соискателей старше 50 лет. Специалист отметила несколько пунктов, почему работодатели предпочитают кандидатов помоложе:



Не все кандидаты гибкие и готовы быстро меняться, фокусироваться. Не все готовы динамично работать. И это не сколько физиологическая проблема, а проблема Soft Skills, когда человек готов или не готов меняться.

Экономят свои ресурсы, время, энергию. Не все готовы работать 24 часа в сутки, выйти в субботу на работу ради идеи. Люди старше 50 лет предпочитают стабильность, а работодатели хотят драйва, чтобы сотрудники были вовлечены полностью. Стартапы, к примеру, ищут, чтобы глаза горели, был болен идеей компании.

Консерватизм. Надо признать, что у нас люди старшего поколения любят поучать молодежь, большие морализаторы. Начинают говорить, что в их время так не делали, пытаются переучить, подстроить под свой лад, не принимают новые тренды.

Не все хотят учиться. И не потому, что не хотят, а просто считают, что им нечему учиться. По их словам, советское образование такое, что ничего не нужно. Саботируют новые знания, новую информацию.



Директор рекрутингового агентства надеется, что в Казахстане удастся решить проблему с дискриминацией по возрасту, потому что огромный пласт прекрасных специалистов остается нетрудоустроенным.



"Не стесняться просить помочь друзей в поисках работы. Прямо написать, что вы остались без работы, и есть ли предложения. Масса примеров у меня, когда люди находили так работу. Социальные сети, тот же LinkedIn, может быть. Кандидатам советовала бы заниматься Soft Skills (надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми). Понятно, что у этих сотрудников имеется сильный опыт, навыки. Но сейчас мы живем в такое время, когда нужно быстро переориентироваться, подстраиваться, перестраиваться. Быть гибким, схватывать знания, уметь адаптироваться, все время быть готовым учиться. В наши дни недостаточно быть в одной профессии. Нужно постоянно повышать свои навыки, обучаться новым трендам", - отметила рекрутер.



Дина Абылхожина советует задуматься о своем будущем, подготовить подушку безопасности.



"Cейчас тенденция, что ближе к 40 годам люди начинают задумываться над тем, чем они займутся через 10 лет. И это очень правильно, так как все понимают, что сложно будет устроиться из-за высокой конкуренции. Кто-то думает заняться бизнесом, собирает для этого капитал. Есть второй сценарий, когда специалисты "50 плюс" уходят в эксперты. Их приглашают стать консультантами, советниками. Чаще такие примеры в финансовой сфере, а также в строительстве", - отметила рекрутер.