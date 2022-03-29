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Льготное автокредитование заработает до конца апреля - министр

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Льготное автокредитование заработает до конца апреля - министр
Фото:elements.envato.com
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что льготное автокредитование в Казахстане заработает до конца апреля, при этом он не прогнозирует большого роста цен на авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы ориентируемся на собственный автопром, поэтому мы сейчас все меры принимаем, чтобы цены были стабильные. По льготному автокредитованию мы здесь подразумеваем, что машины будут кредитоваться до 10 миллионов тенге, но вы имеете право покупать машину и дороже, но разницу вы будете доплачивать из собственных средств. До конца апреля, я думаю, мы уже решение примем, уже будет льготное кредитование под 4 процента", - сообщил министр в кулуарах после заседания правительства.

Он также прокомментировал опасения граждан по поводу резкого роста цен на автомобили.

"На казахстанские автомобили пока мы такой большой рост цен не планируем. Но цены каждый день скачут, поэтому сложно сказать, какая цена будет завтра. Но по многим позициям идет тенденция даже к снижению", - сказал Ускенбаев.


Источник: tengrinews.kz
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