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Делу о расстреле семьи сотрудниками КНБ присвоили гриф "секретно"

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Делу о расстреле семьи сотрудниками КНБ присвоили гриф "секретно"
Иллюстративное фото
В МВД проводят расследование по статье "Превышение власти".

В ответ на вопросы о заявлении адвоката Айман Умаровой о том, что сотрудники управления специального назначения КНБ расстреляли семью во время январских событий, в Генеральной прокуратуре РК ответили, что с 12 января 2022 года проводят досудебное расследование по факту превышения власти.

Расследованием по статье 451, часть 2, УК РК – "Превышение власти или служебных полномочий" занимается Южное региональное военно-следственное управление МВД РК.

"Уголовному делу присвоили гриф "секретно". Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – пояснил заместитель главного военного прокурора Ермекбаев.

В МВД РК подтвердили, что по этому делу продолжают досудебное расследование и проводят необходимые экспертизы.

В КНБ РК заявили, что информацией о причастности их сотрудников к расстрелу семьи Сыгындыковых не располагают и уголовное дело по этому факту не ведут.

Сведений о фактах препятствования сотрудниками КНБ расследованию случившегося в ведомстве тоже нет.

Адвокат Айман Умарова ранее рассказала, что семья Сагындыковых 7 января ехала на поминки к родственникам под Алматы, в машине были близкие родственники, семь человек из двух семей. Они остановились по дороге возле заправки, к ним приблизились люди в форме, ушли, но позже, увидев, что машина хочет отъехать, вернулись и начали стрелять в людей. Пулевые ранения получили три человека. Двое из них, Сагындыкова и Бакбергенов, скончались на месте, третий, Сагындыков, ранен в ногу. После на место вызвали полицию, местная полиция сообщила, что стрелявшие – это подразделение КНБ, заявила адвокат.


Источник: informburo.kz
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