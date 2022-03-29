Делу о расстреле семьи сотрудниками КНБ присвоили гриф "секретно"

В МВД проводят расследование по статье "Превышение власти".
В ответ на вопросы о заявлении адвоката Айман Умаровой о том, что сотрудники управления специального назначения КНБ расстреляли семью во время январских событий, в Генеральной прокуратуре РК ответили, что с 12 января 2022 года проводят досудебное расследование по факту превышения власти.
Расследованием по статье 451, часть 2, УК РК – "Превышение власти или служебных полномочий" занимается Южное региональное военно-следственное управление МВД РК.
"Уголовному делу присвоили гриф "секретно". Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – пояснил заместитель главного военного прокурора Ермекбаев.
В МВД РК подтвердили, что по этому делу продолжают досудебное расследование и проводят необходимые экспертизы.
В КНБ РК заявили, что информацией о причастности их сотрудников к расстрелу семьи Сыгындыковых не располагают и уголовное дело по этому факту не ведут.
Сведений о фактах препятствования сотрудниками КНБ расследованию случившегося в ведомстве тоже нет.
Адвокат Айман Умарова ранее рассказала, что семья Сагындыковых 7 января ехала на поминки к родственникам под Алматы, в машине были близкие родственники, семь человек из двух семей. Они остановились по дороге возле заправки, к ним приблизились люди в форме, ушли, но позже, увидев, что машина хочет отъехать, вернулись и начали стрелять в людей. Пулевые ранения получили три человека. Двое из них, Сагындыкова и Бакбергенов, скончались на месте, третий, Сагындыков, ранен в ногу. После на место вызвали полицию, местная полиция сообщила, что стрелявшие – это подразделение КНБ, заявила адвокат.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.