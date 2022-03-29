Обратная приватизация: с какими проблемами может столкнуться государство

Комиссия при правительстве начала разрабатывать механизмы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Предложения по демонополизации экономики представят к концу этой недели, передаёт "Информбюро".
Возврат необоснованно приватизированных объектов приведёт к восстановлению баланса социального равенства, считают аналитики. Главное условие, говорят эксперты – проводить расследования максимально прозрачно, а не заниматься делёжкой. От должного контроля зависит и рост экономики, и привлекательность страны для иностранных инвесторов.
"Скорее всего, будет разделение долей на рынке. Если финансово-промышленная группа владела 99% рынка ценных бумаг, то теперь будет владеть не более 15-20%", – считает финансовый аналитик Эльдар Шамсутдинов.
Бывает и такое, что чиновники, незаконно приватизируя предприятие, сразу же перепродают его добропорядочным бизнесменам. Те в свою очередь, как говорится, ставят на рельсы объект. Как тут быть, для комиссии станет сложной дилеммой, утверждают эксперты.
"Если компания, допустим, до сих пор находится в частных руках у того, кто ее приватизировал, и продолжает пользоваться государственной поддержкой, берёт бюджетные деньги, вот здесь надо говорить: возвращайте государству. Но я боюсь, что в этой войне всех против всех пострадают добропорядочные предприниматели", – считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.
Предстоит наказать не только приватизировавших, но и тех, кто допустил эти необоснованные сделки. А среди них, как считают эксперты, могут оказаться и приближённые к составу комиссии, что также вызывает немало вопросов насчёт объективности.
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