Обратная приватизация: с какими проблемами может столкнуться государство

Комиссия при правительстве начала разрабатывать механизмы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Предложения по демонополизации экономики представят к концу этой недели, передаёт "Информбюро".



Возврат необоснованно приватизированных объектов приведёт к восстановлению баланса социального равенства, считают аналитики. Главное условие, говорят эксперты – проводить расследования максимально прозрачно, а не заниматься делёжкой. От должного контроля зависит и рост экономики, и привлекательность страны для иностранных инвесторов.



"Скорее всего, будет разделение долей на рынке. Если финансово-промышленная группа владела 99% рынка ценных бумаг, то теперь будет владеть не более 15-20%", – считает финансовый аналитик Эльдар Шамсутдинов.



Бывает и такое, что чиновники, незаконно приватизируя предприятие, сразу же перепродают его добропорядочным бизнесменам. Те в свою очередь, как говорится, ставят на рельсы объект. Как тут быть, для комиссии станет сложной дилеммой, утверждают эксперты.



"Если компания, допустим, до сих пор находится в частных руках у того, кто ее приватизировал, и продолжает пользоваться государственной поддержкой, берёт бюджетные деньги, вот здесь надо говорить: возвращайте государству. Но я боюсь, что в этой войне всех против всех пострадают добропорядочные предприниматели", – считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.



Предстоит наказать не только приватизировавших, но и тех, кто допустил эти необоснованные сделки. А среди них, как считают эксперты, могут оказаться и приближённые к составу комиссии, что также вызывает немало вопросов насчёт объективности.