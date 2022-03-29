Сколько в Казахстане американских и европейских компаний, рассказали аналитики

Каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в РК – предприятия с участием ЕС, США или Великобритании.



В Казахстане количество действующих юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием стран-участниц ЕС, США и Соединённого Королевства на конец февраля текущего года составило почти 3,6 тысячи, или 14,1% от всех иностранных компаний, передает Arnapress.kz со ссылкой на Finprom.kz.



Для сравнения: доля российских компаний составила 31,3% от всех действующих иностранных юридических лиц.



В частности, на страны Европейского Союза (ЕС) приходилось 2,8 тысячи компаний в секторе, или 11%, на США – 418, на Великобританию – 369. Среди стран ЕС больше всего действующих в РК компаний – из Германии (636), Нидерландов (529) и Кипра (252).



Из 3,6 тысячи действующих компаний с участием ЕС, США и Соединённого Королевства 3,2 тысячи приходилось на малые предприятия, 180 – на средние, 173 – на крупные.



Примечательно, что если доля малых компаний с участием ЕС, США и Соединённого Королевства составила лишь 13,1% от всех малых иностранных предприятий, действующих в РК, то на долю средних приходилась половина предприятий, а на долю крупных – сразу почти две трети (65,8%).



То есть фактически каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в РК – это предприятия с участием ЕС, США или Великобритании.



Наибольшее количество предприятий с участием стран-участниц ЕС, а также США и Соединённого Королевства работали в РК в сфере торговли: 949 компаний. Далее идут профессиональная, научная и техническая деятельность (481), а также финансовая и страховая деятельность (317).



Кроме того, значительная часть предприятий действовала в сфере обрабатывающей промышленности (220), транспорта и складирования (193), а также строительства (165).