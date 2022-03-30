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Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в Казахстане

Просмотров:594 Опубликовано: Сегодня, 08:52
Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в Казахстане
Иллюстративное фото:elements.envato.com
В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Нур-Султану заявили, что уведомили торговую сеть "Мечта Маркет" о нарушении законодательства в сфере антимонопольного регулирования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В рамках проведенного анализа товарного рынка по реализации бытовой техники у ТОО "Мечта Маркет", а также конкурирующих между собой компаний ТОО Аrena S и АО Technodom Operator цены реализации товаров оказались идентичными.

Поступил анализ состояния конкуренции на рынке реализации холодильников в границах города Усть-Каменогорска за период с 1 января по 20 сентября 2021 года, по итогам изучения которого в действиях ТОО Аrena S, АО Technodom Operator, ТОО "Мечта Маркет" усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции", - сообщили в департаменте.

При этом, отметили в департаменте, совокупная доля товариществ на этом товарном рынке превышает 35 процентов, а доля каждого субъекта составляет более пяти процентов.

"В результате поддержания цен участники согласованных действий устранили между собой конкуренцию с целью создания экономически нецелесообразных условий для покупателей по смене поставщика услуг из числа этих участников согласованных действий, тем самым исключив для каждого риск снижения объемов продаж, что также соответствует интересу каждого из них", - пояснили в департаменте.

Отмечается, что все указанные ТОО рынка имеют свои интернет-магазины, в которых размещается информация о наличии товара, ценах, скидках и акциях.

"Несмотря на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность организаций, цена реализации товаров одинакова, что свидетельствует о ценовом сговоре по завышению и поддержанию монопольно высоких цен.

Действия вышеуказанных субъектов характеризуются как согласованные действия, выраженные в установлении и поддержании цен при реализации товаров", - сообщили в департаменте.

Проверкой занимался территориальный департамент, так как ТОО "Мечта Маркет" зарегистрировано в Нур-Султане.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Нур-Султану вынес уведомление в отношении ТОО "Мечта Маркет" о необходимости принять меры по устранению признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Василий Кравчук
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  • Космос
 jokerok (Посетители) Сегодня, 09:36
цены реализации товаров оказались идентичными.

Ппц. Только заметили что-ли? Они там почти с самого создания этих магазинов идентичные.

У нас контролирующие органы вечно как лунтик - Я родился!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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