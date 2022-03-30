МИД: Нур-Султан не будет реагировать на слова московского депутата о «денацификации» Казахстана

Казахстан не станет реагировать на высказывание депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова, призывавшего к «денацификации» центральноазиатской страны, заявил 29 марта в кулуарах правительства министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Обэтом сообщает сайт Радио Азаттык
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— Нужно по отдельности рассматривать каждое выступление, смотреть, кто именно сказал и на каком уровне. Например, наши депутаты дали свою оценку словам Зюганова. А вот Мосгорсовету, кажется, должны отвечать наши политики, блогеры, эксперты. Я, как министр, буду отвечать депутату Севостьянову? Нужно смотреть, что такое «денацификация», есть ли у нас такие процессы. Моё мнение — такого нет. Может, это вброс или провокация, — сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов.
Глава МИД сказал, что его ведомство могло бы отреагировать, если бы заявление было сделано на федеральном уровне.
Несколько дней назад в Сети появилось заявление Савостьянова, в котором он высказался за включение в зону «денацификации и демилитаризации» Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.
Термины «денацификация» и «демилитаризация» Москва применила, введя 24 февраля свои войска на территорию Украины. Россия назвала войну «специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации» соседнего государства. Международное сообщество осудило неспровоцированную военную агрессию России; в ООН приняли резолюцию, требующую от Москвы прекращения боевых действий и вывода войск. Россия заявляет, что продолжит «спецоперацию». За месяц войны в Украине погибли тысячи мирных жителей, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, российские военные уничтожают жилые дома, гражданскую инфраструктуру.
Казахстан, один из ближайших союзников России, официально не осудил и не поддержал действия Москвы. Через неделю после начала «спецоперации» президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал стороны к поиску компромиссов. Внутри Казахстана между тем обнажаются линии разломов, в социальных сетях разворачиваются дискуссии между сторонниками «спецоперации» и ее противниками.