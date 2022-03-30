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МИД: Нур-Султан не будет реагировать на слова московского депутата о «денацификации» Казахстана

Просмотров:1029 Опубликовано: Сегодня, 11:24
МИД: Нур-Султан не будет реагировать на слова московского депутата о «денацификации» Казахстана
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди
Казахстан не станет реагировать на высказывание депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова, призывавшего к «денацификации» центральноазиатской страны, заявил 29 марта в кулуарах правительства министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Обэтом сообщает сайт Радио Азаттык.

— Нужно по отдельности рассматривать каждое выступление, смотреть, кто именно сказал и на каком уровне. Например, наши депутаты дали свою оценку словам Зюганова. А вот Мосгорсовету, кажется, должны отвечать наши политики, блогеры, эксперты. Я, как министр, буду отвечать депутату Севостьянову? Нужно смотреть, что такое «денацификация», есть ли у нас такие процессы. Моё мнение — такого нет. Может, это вброс или провокация, — сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов.

Глава МИД сказал, что его ведомство могло бы отреагировать, если бы заявление было сделано на федеральном уровне.

Несколько дней назад в Сети появилось заявление Савостьянова, в котором он высказался за включение в зону «денацификации и демилитаризации» Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.

Термины «денацификация» и «демилитаризация» Москва применила, введя 24 февраля свои войска на территорию Украины. Россия назвала войну «специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации» соседнего государства. Международное сообщество осудило неспровоцированную военную агрессию России; в ООН приняли резолюцию, требующую от Москвы прекращения боевых действий и вывода войск. Россия заявляет, что продолжит «спецоперацию». За месяц войны в Украине погибли тысячи мирных жителей, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, российские военные уничтожают жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

Казахстан, один из ближайших союзников России, официально не осудил и не поддержал действия Москвы. Через неделю после начала «спецоперации» президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал стороны к поиску компромиссов. Внутри Казахстана между тем обнажаются линии разломов, в социальных сетях разворачиваются дискуссии между сторонниками «спецоперации» и ее противниками.


Источник: Радио Азаттык
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Комментарии ( 4 )

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elek (Посетители) Сегодня, 14:34
Цитата: master_kz
«Ра́дио Свобо́да» (полное название — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС[1]; англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.

Источник финансирования говорит сам за себя. Когда уже сторонние конторы прикроют?
 
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  • elek
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:11
Может, это вброс или провокация


естественно
 
-1
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  • elek
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:15
Через неделю после начала «спецоперации» президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал стороны к поиску компромиссов.

Там их не осталось уже. 8 лет уговоров выполнить Минские соглашения по которым восток и должен был остаться в составе Украины ни к чему не привели. Парадокс. У глобалистов нет такой цели чтобы был мир. Была бы такая цель и в Афгане порядок был бы уже. Там нет логики, можно не искать. Есть только глобальные интересы.
Цитата: Kain-Livesy
Лада, прекращайте однобоко оценивать ситуацию!
это радио свобода.
«Ра́дио Свобо́да» (полное название — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС[1]; англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:00
Международное сообщество осудило неспровоцированную военную агрессию России; в ООН приняли резолюцию, требующую от Москвы прекращения боевых действий и вывода войск. Россия заявляет, что продолжит «спецоперацию». За месяц войны в Украине погибли тысячи мирных жителей, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, российские военные уничтожают жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

Лада, прекращайте однобоко оценивать ситуацию!
Вставьте тогда данные о погибших в результате уничтожения Украиной собственного населения в течение последних 8 лет.
И не забывайте, что в отношении резолюции ООН воздержались 38 стран. И их суммарное население (включая Индию и Китай) - это больше половины всего населения Земли!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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