Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новую тюрьму

Норвежского террориста Андерса Брейвика, жертвами которого в 2011 году стали более 70 человек, перевели в новую тюрьму Рингерике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aftenposten.
В Службе тюрем и пробации решили, что сейчас "смена обстановки будет уместна", поскольку осужденный отбывал наказание в одном и том же отделении с особо строгим режимом. Какими будут условия пребывания Брейвика в Рингерике, пока неизвестно.
Согласно данным издания, последние восемь лет террорист отбывал срок в тюрьме Телемарк в Шиене. Отмечается, что на протяжении всего времени он находился в одиночной камере, отделенной от остальных заключенных. Режим, в котором он содержался, является самым строгим в Норвегии.
"В его распоряжении были три тюремные камеры площадью около 10,5 квадратного метра", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что Брейвик неоднократно жаловался в Европейский суд по правам человека по поводу условий своего содержания в тюрьме. В частности, он пожаловался на резиновую ручку, так как она натирает руку при долгом использовании и может спровоцировать артрит.
Более того, Брейвик также пожаловался на холодный кофе, отсутствие увлажнителя воздуха, недостаточное количество масла, которое он может намазать на хлеб, и плохой вид из окна.
Брейвик, ультраправый террорист, убил 77 человек в июле 2011 года в столице Норвегии Осло и на острове Утойя. От устроенного им взрыва погибло восемь человек, он также застрелил 69 человек, большинство из которых были подростками, в молодежном лагере Лейбористской партии. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения.
Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
В феврале 2022 года суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении. В решении, принятом судом единогласно, указано, что Брейвик не будет освобожден.
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