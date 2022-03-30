Полученные в вузах знания устаревают через 10 лет

В Казахстане более 40% выпускников не работают по специальности, а 34% молодых людей не сами выбирали профессию. Также, по прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет изменятся около 40% требований работодателей, сообщил на брифинге вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов.
"Полученные даже в вузах навыки и знания устаревают через 10 лет. Это старая парадигма: ты закончил университет, получил диплом и можешь всю жизнь работать. Сейчас повышение квалификации требуется каждые 5-7 лет", – заявил вице-министр.
Чтобы соответствовать современным тенденциям, в Минтруда планируют создать "фабрики" массовой переподготовки и повышения квалификации на базе учебных центров и предприятий. Особое внимание будут уделять обучению молодёжи востребованным профессиям.
"У нас дефицит строителей, хотя для таких рабочих профессий не нужно учиться 4-5 лет. Подготовка, которую обеспечат "фабрики", будет ориентирована на практические навыки, а не на теоретические. Учить будут на рабочие профессии – на каменщиков, сварщиков. Уже есть договорённости с крупными строительными компаниями. Ещё мы предусматриваем систему обучения на рабочем месте", – рассказал Ержан Биржанов.
Помимо "фабрик" в ведомстве планируют создать независимые центры признания квалификаций, которые смогут предоставить не менее 1000 ваучеров соискателям для прохождения ежегодной сертификации. На основании ваучера безработные смогут подтвердить свою квалификацию для дальнейшего трудоустройства, отметил вице-министр.
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