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Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации
Иллюстративное фото
Документ уже поступил на согласование в Минздрав РК.

Министерство здравоохранения Казахстана получило на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от Covid-19, сообщила в кулуарах мажилиса главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

"Мы пришли к договорённости, что будет соглашение между Казахстаном и Россией. Сейчас этот проект соглашения уже пришёл к нам на согласование. Это отработанный проект, остаются формальности", – сказала она.

По информации Есмагамбетовой, подписание документа произойдёт в скором времени.

В Казахстане сейчас признаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентине, Белизе, Боливии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индонезии, Иране, Иордании, Канаде, Кыргызстане, Республике Мальдивы, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турции, Черногории, Чехии, Республике Шри-Ланка, Эквадоре, Эстонии и Японии.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:25
Пока разродитесь, эти паспорта не нужны будут.
 
 

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