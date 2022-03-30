Россия открыла наземную границу для казахстанцев, но россиянам въезд в Казахстан ограничен

Казахстанская сторона пока не рассмотрела вопрос по открытию наземной границы с Россией, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.



Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы для казахстанцев с 30 марта. Согласно распоряжению правительства РФ, граждане Казахстана могут свободно, без предъявления дополнительных оснований, въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска.



Распоряжение правительства России №656-р было опубликовано днем ранее, 29 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ. Въезд через пункты пропуска сухопутной границы России с другими государствами по-прежнему ограничен и разрешен только отдельным категориям граждан.



"При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия – не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"", - отмечается в информации, размещенной на официальном сайте посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В сообщении также уточняется, что при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет.



"В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве", - сообщили в посольстве Казахстана в России.



Тем временем казахстанская сторона пока не рассмотрела вопрос по открытию наземной границы с Россией. Решение должна принять межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, ближайшее заседание которой намечено на 31 марта.



В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в ответ на запрос информагентства Sputnik Казахстан сообщили, что вопрос возобновления пассажирских железнодорожных перевозок между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в настоящее время также находится на рассмотрении.

"Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном планируется в конце второго квартала", - прокомментировали в пресс-службе министерства.