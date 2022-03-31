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Инфляция в Германии достигла 30-летнего максимума

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Инфляция в Германии достигла 30-летнего максимума
Фото ©REUTERS
Инфляция в Германии выросла до рекордно высокого уровня впервые за 30 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства Destatis, потребительские цены в Германии выросли на целых 7,3 процента. Это самый высокий показатель за прошедшие 30 лет - с 1990 года. Еще в феврале текущего года рост потребительских цен составлял 5,1 процента в годовом выражении.

"После вторжения России в Украину цены на природный газ и нефтепродукты снова заметно выросли и оказали значительное влияние на высокий уровень инфляции", - говорится в заявлении ведомства.

Беспокойство по поводу поставок энергоносителей и цен также побудило Германию сократить прогноз роста на 2022 год. Группа независимых экономических консультантов федерального правительства прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличится только на 1,8 процента в этом году. В ноябре консультативная группа прогнозировала скачок на 4,6 процента на 2022 год.

Как отмечается, крупнейшая экономика Европы намеревалась начать восстановление после пандемии коронавируса.

Напомним, всплеск инфляции в Германии наблюдается уже несколько лет подряд. В прошлом году сообщалось, что инфляция в стране впервые за почти 29 лет превысила пятипроцентную отметку. Кроме того, рекордное количество компаний в Германии намерены повысить цены в ближайшие три месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:42
"После вторжения России в Украину"...
Не после вторжения, а после ваших наглых санкций.
 
 

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