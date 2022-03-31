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«Имеют право на выражение личного мнения»: в Назарбаев университете высказались о плакате «Zа наших»

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 11:09
«Имеют право на выражение личного мнения»: в Назарбаев университете высказались о плакате «Zа наших»
.
В Назарбаев университете отреагировали на плакат с фразой «Zа наших», вывешенный сотрудником ВУЗа на двери своего кабинета, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, фотография с провокационным лозунгом быстро разлетелась по соцсетям и вызвала возмущение казахстанцев.

«Надпись «Za наших», обнаруженная на двери сотрудника университета, была удалена им самостоятельно, так как данный его поступок не согласуется с основными целями деятельности университета.

Сотрудники, также как и студенты имеют право на выражение своего личного мнения, но должны при этом всегда действовать от своего собственного имени и не представлять мнение и позицию университета, если это формально не согласовано. В связи с этим университет просит от своих сотрудников и студентов высказывать свои взгляды перед общественностью за пределами университета без указания принадлежности к университету», - сообщили в пресс-службе ВУЗа (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Здесь же добавили, что университет придерживается принципов нейтральности в вопросах политики и геополитики.

На провокационный плакат также обратил внимание министр образования и науки. Асхат Аймагамбетов заявил, что пропаганда со стороны сотрудников ВУЗа не допустима.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:58
А как теперь быть владельцам автомобилей марки Опель?
 
 

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