Банки Казахстана предупредили о рисках при выпуске карт Visa и MasterCard для россиян

Нацбанк РК просит БВУ внимательнее относиться к установлению деловых отношений с нерезидентами и согласовывать свои действия с международными платежными системами
В распоряжении редакции Forbes.kz оказалась копия письма, адресованного казахстанским банкам и подписанного заместителем председателя Национального банка РК Бериком Шолпанкуловым 29 марта 2022 года. В нем сказано, что услуги некоторых казахстанских банков по выдаче карт иностранным гражданам, находящимся под международными санкциями, – рискованны.
В своем письме НБ РК ссылается на Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также упоминаются обращения от представителей самих международных платежных систем о наличии рисков вовлечения казахстанских банков в выдачу карт гражданам иностранного государства, на территории которого приостановлены операции с их платежными карточками. Очевидно, в первую очередь имеется в виду Россия.
«Банкам второго уровня, при установлении деловых отношений с нерезидентами, необходимо определять предполагаемую цель и характер деловых отношений, принять необходимые меры для предотвращения репутационных рисков. В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с МПС Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации», - говорится в обращении Нацбанка.
31 марта Forbes.kz обратился в Национальный банк за разъяснениями, но ответа пока не последовало. Зато получение этого письма казахстанскими банками нам подтвердили в Ассоциации финансистов Казахстана.
Forbes.kz также поговорил с пресс-секретарем одного из крупных казахстанских банков, который также подтвердил получение этого обращения. На вопрос о том, будет ли изменен процесс выдачи карт и открытия счетов для нерезидентов Казахстана, нам ответили, что многие казахстанские банки уже отправили свои запросы в Visa и MasterCard и ждут информации о дальнейших действиях.
«Пока никаких рекомендаций и предупреждений от руководства самих МПС не поступало. Если они будут, то, конечно, они будут учитываться, так как никто не хочет попадать под санкции. Но, по сути, сейчас никто и ничего не запрещает и все происходит в рамках имеющегося законодательства», - отметили в пресс-службе банка.
Напомним, 6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами РФ. Ими нельзя расплатиться в зарубежных интернет-магазинах, перевести деньги на счета банков других стран и т.д.
Для многих жителей Казахстана и предпринимателей стало проблематично отправлять деньги родственникам, живущим в России, и покупать товары в РФ. Поэтому сейчас как казахстанцы, так и россияне ищут альтернативные способы оплаты и перевода денег. Из-за этого в России стали набирать популярность так называемые карточные туры в Казахстан. А казахстанцы, в свою очередь, интересуются открытием карт «Мир» и UnionPay. Некоторые казахстанские банки стали предлагать россиянам открыть карту в Казахстане удаленно.
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