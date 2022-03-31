МВД сделало заявление: десятки сообщений о «минировании»

31 марта десятки сообщений о «минировании» объектов в разных городах поступило в полицию Казахстана, сообщает Zakon.kz.



В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники.



По всем этим фактам начаты досудебные расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.



Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.



Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации, – обратилось к гражданам МВД.