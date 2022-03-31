В "КазМунайГазе" предупредили о рассылке мошенников

В социальных сетях и мессенджерах от имени "КазМунайГаза" распространяется информация о привлечении средств казахстанцев в инвестиционные проекты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании.



"Национальная компания "КазМунайГаз" заявляет, что распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что информация о деятельности национальной компании размещается только на официальном сайте, а также на страницах компании в социальных сетях.



Ранее о действиях мошенников предупредили в социальном фонде "Қазақстан халқына". По данным фонда, злоумышленники пытались оформить кредит на казахстанцев, используя единый реестр благотворительных организаций.