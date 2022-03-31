Власти непризнанного государства решили войти в состав России

Президент Южной Осетии (непризнанное государство в Закавказье - прим.) Анатолий Бибилов в своем обращении к народу заявил, что объединение с Россией является стратегической целью республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Осетия.



По словам Бибилова, в республике необходимо созвать референдум для вхождения в состав России. Он добавил, что все юридические шаги для этого будут предприняты в самые кратчайшие сроки.



Бибилов заявил, что при вхождении в состав России Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией. Единый субъект может получить название Осетия-Алания.



Позже спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум по вопросу вступления в состав России пройдет в Цхинвале в ближайшее время. Пресс-секретарь президента Дина Гассиева, уточнила, что референдум состоится после президентских выборов в республике, которые состоятся 10 апреля.



В Кремле прокомментировали идею референдума в Южной Осетии, назвав его "выражением мнения народа". Однако пока Москва не предпринимала никаких действий на этот счет.



"Сейчас речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



В свою очередь МИД Грузии назвал неприемлемым референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, сообщает "Грузия-Онлайн".



"Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка", - заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.



По словам депутата правящей партии "Грузинская мечта" Беки Давитулиани, Грузия не будет отвечать на это решение "силовыми методами", однако сегодня у нее есть возможность отреагировать "на подобные шаги в отношении грузинских оккупированных территорий" с помощью "международных рычагов".



В 1922-1990 годах Южная Осетия являлась автономной областью в составе Грузинской ССР. В настоящее время независимость республики признают лишь Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.