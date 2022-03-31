Три маленькие девочки погибли в Костанайской области

В поселке Амангельды Костанайской области в результате пожара в двухквартирном жилом доме погибли трое малолетних детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Тобол Инфо".Трагедия произошла 31 марта. По информации пресс-службы ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 10.58. В доме проживала семья из шести человек: родители 1983 и 1994 годов рождения и четверо малолетних детей - три девочки и старший сын восьми лет.До прибытия пожарных соседи вынесли всех четверых детей на улицу. Родители в это время находились на работе.Девочки 2016, 2019 и 2020 годов рождения отравились угарным газом. Их смерть констатировали работники Амангельдинской районной больницы.Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание было ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали четыре сотрудника и одна единица техники.Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.По сообщению очевидцев, в доме загорелась проводка. Власти и жители села Амангельды оказывают помощь пострадавшей семье.