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Три маленькие девочки погибли в Костанайской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:32
Три маленькие девочки погибли в Костанайской области
Фото ДЧС Костанайской области
В поселке Амангельды Костанайской области в результате пожара в двухквартирном жилом доме погибли трое малолетних детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Тобол Инфо".

Трагедия произошла 31 марта. По информации пресс-службы ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 10.58. В доме проживала семья из шести человек: родители 1983 и 1994 годов рождения и четверо малолетних детей - три девочки и старший сын восьми лет.

До прибытия пожарных соседи вынесли всех четверых детей на улицу. Родители в это время находились на работе.

Девочки 2016, 2019 и 2020 годов рождения отравились угарным газом. Их смерть констатировали работники Амангельдинской районной больницы.

Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание было ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали четыре сотрудника и одна единица техники.

Три маленькие девочки погибли в Костанайской области


Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

По сообщению очевидцев, в доме загорелась проводка. Власти и жители села Амангельды оказывают помощь пострадавшей семье.


Источник: Tengrinews.kz
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