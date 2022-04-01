«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.31 KZT
  • €1 = 517.98 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕАЭС ждет крах? О будущем альянса высказались аналитики

Просмотров:1144 Опубликовано: Сегодня, 14:07
ЕАЭС ждет крах? О будущем альянса высказались аналитики
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
На фоне продолжающихся геополитических потрясений, целого вороха антироссийских санкций и вполне реальной угрозы дефицита некоторых товаров, в Казнете с новой силой вспыхнули горячие дискуссии о необходимости выхода страны из ЕАЭС. Под разнос привычно идут как принципы совместного таможенного бюджета, так и его «дележки», вероятная «рублевая» зона, а также вдруг возникшие проблемы с логистикой. Казахстанские эксперты приводят свои доводы «за» и «против» членства в ЕАЭС и проводят параллели с нашумевшим когда-то проектом Brexit. В ситуации разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Надо сказать, что эксперты и до известных событий периодически разносили в пух и прах общий таможенный «котел» ЕАЭС. А с фактической экономической блокадой России и Беларуси жаркие дебаты разгорелись с новой силой. Для многих казахстанцев это значит одно – в экономической блокаде вполне себе может оказаться и импортозависимый Казахстан.

В первую очередь экспертами критикуется принцип дележки таможенных платежей, а также доминирование России и ее интересов в решении важных задач. Кроме того для обывателей, далеких от нюансов внешнеэкономических превратностей, черным по белому вырисовывается сомнительная история – членство в ЕАЭС оказалось совершенно невыгодно ни для экономики, ни для кошельков потребителей. Это подтверждается ежедневным, причем весьма нескромным, повышением цен и дефицитом некоторых товаров. А с ним, вопреки громким заявлениям с высоких трибун, многие уже столкнулись, как говорится, лицом к лицу. Именно поэтому эксперты все чаще ставят под большое сомнение существование ЕАЭС в его сегодняшнем виде.

Однако есть и сторонники сохранения альянса. По мнению аналитика Евгении Пак, сейчас страны-участницы должны принимать все меры для того, чтобы снизить давление санкций на потребителей в своих странах. По ее данным, члены организации уже приступили к совместным действиям.

«К примеру, ЕАЭС поднял лимит беспошлинного ввоза товаров из третьих стран с 200 евро до 1000 евро. Эта мера призвана в текущих условиях поддержать граждан из стран союза, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. ЕАЭС предоставляет льготы на ввоз продовольствия в страны союза для социально-значимых отраслей», - говорит аналитик Applied economics research centre (AERC) Евгения Пак.

По ее словам, в случае выхода из альянса, сразу последуют неприятные последствия. Так, сразу поменяется статус мигрирующих между странами людей, усложнится процедура оформления авто, изменится процедура ввоза и вывоза продуктов, лекарств, говорит она.

«Выход из таможенной территории и возвращение национальных таможенных служб в итоге неизбежно усугубит перебои в поставках, увеличит транспортные издержки и, как следствие, цены импортных товаров. Поэтому не нужно рассуждать об ЕАЭС поверхностно. Важно помнить, что поменяются условия не только торговли товарами, но и услугами, миграции, движения капитала. Прежде, чем делать громкие заявления в сегодняшней ситуации, наводить смуту и панику, важно тщательно изучить вопрос», - считает эксперт.

В свою очередь политический обозреватель Никита Шаталов проводит параллель между нынешними противниками ЕАЭС и сторонниками Brexit.

«Во многих странах есть свои, скажем так, изоляционисты. Сторонники выхода Казахстана из ЕАЭС напоминают партию Brexit в Великобритании. У них тоже была идея о суверенизации своего государства, о том, что они довольно самостоятельны и не хотят тянуть на себе обязательства объединения. Эта идея нашла электоральную поддержку, но изоляционисты до сих пор не могут найти способ выйти из Евросоюза без потерь для экономики», - поясняет политолог.

По мнению Никиты Шаталова, сторонники выхода из ЕАЭС находятся в странной ситуации – они игнорируют огромные, многолетние приграничные, торговые связи. Взять все разом и разрушить не получится, выставив кордоны.

«Здесь просто попытки нарушить естественный порядок вещей, которому даже не 30 лет, он намного старше. По сути, ЕАЭС был частичной формулизацией сложившегося порядка вещей и бюрократической попыткой сделать из исторических связей реальную синергию.

Плохо себе представляю, как это можно даже бюрократически сделать – учитывая объем документов, соглашений, в том числе инвестиционных, и сколько по пути мы потеряем, это даже спрогнозировать сейчас невозможно. Вполне вероятно, потеряем даже больше. Но привлекательность этой идеи тоже понятна – падение курсов, удорожание, дефицит и так далее. Многие считают, что без ЕАЭС мы самостоятельно построим все заново. Эта идея завладела различными либеральными экономистами, которые в целом выступают за свободный рынок и интеграцию Казахстана в мировую экономику», - считает политобозреватель.

В этой идее пугает тот факт, что большинство экспертов все-таки плохо представляют экономические последствия резкого выхода из ЕАЭС, говорит наш собеседник. Ключевые цепочки поставок идут через Россию, наш нефтяной экспорт идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – авария на трубопроводе чуть не стала национальной трагедией на днях. Но никто о последствиях не говорит, и никто их не анализирует, утверждает он.

«Дискурс выхода из евразийского союза построен только на том, что Казахстан получит, но потеряем мы значительно больше, в том числе и политически. Мы не можем взять и отменить нашу географию, а у нас под боком нет других соседей, а выход из ЕАЭС не стоит на повестке у руководства страны. Надо не забывать, что наш президент – дипломат, и он лучше всех комментаторов знает ситуацию в регионе, в том числе все плюсы и минусы евразийской интеграции. В нынешней ситуации многим надо не болтать под руку и не мешать заниматься реальной политикой, когда дело касается такой тонкой материи, как дипломатические отношения. Сейчас руководство страны как раз и занято тем, чтобы минимизировать последствия российско-украинского конфликта и перестроить экономику страны в более мягком сценарии. А истерично хлопнуть дверью – это не государственническая позиция», - резюмирует Никита Шаталов.

Ранее экономисты высказались о том, что Казахстану следует выйти из ЕАЭС, иначе велика вероятность попасть под санкции. Экономист Алмас Чукин и вовсе утверждает, что организация доживает свои дни.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto (Посетители) Сегодня, 17:48
Давайте выйдем из ЕАЭС пригласим пиндасов порулить экономикой и повторим путь хохляндии

bake,
Чтобы брать из котла больше 6% нужно и положить в этот котел больше 6%.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 elek (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: bake
Нужно либо выходить, либо брать больше 6% из этого "котла"

Сначало нужно действительно оценить все -
плюсы и минусы евразийской интеграции

Если поверхностно к этому отнестись - потом, после выхода, начнутся вопросы - почему подорожало, почему налоги-цены выросли, пошлину раньше платили меньше и т.д. и т.п., так что тут не всё так просто.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bake (Посетители) Сегодня, 17:01
Нужно либо выходить, либо брать больше 6% из этого "котла"
 
-1
  • bake
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • almaty2018
  • Pluto
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:34
Давайте разбежимся. Нас поработить по одному легче.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика