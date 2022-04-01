ЕАЭС ждет крах? О будущем альянса высказались аналитики

На фоне продолжающихся геополитических потрясений, целого вороха антироссийских санкций и вполне реальной угрозы дефицита некоторых товаров, в Казнете с новой силой вспыхнули горячие дискуссии о необходимости выхода страны из ЕАЭС. Под разнос привычно идут как принципы совместного таможенного бюджета, так и его «дележки», вероятная «рублевая» зона, а также вдруг возникшие проблемы с логистикой. Казахстанские эксперты приводят свои доводы «за» и «против» членства в ЕАЭС и проводят параллели с нашумевшим когда-то проектом Brexit. В ситуации разбирался корреспондент Azattyq Rýhy
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Надо сказать, что эксперты и до известных событий периодически разносили в пух и прах общий таможенный «котел» ЕАЭС. А с фактической экономической блокадой России и Беларуси жаркие дебаты разгорелись с новой силой. Для многих казахстанцев это значит одно – в экономической блокаде вполне себе может оказаться и импортозависимый Казахстан.
В первую очередь экспертами критикуется принцип дележки таможенных платежей, а также доминирование России и ее интересов в решении важных задач. Кроме того для обывателей, далеких от нюансов внешнеэкономических превратностей, черным по белому вырисовывается сомнительная история – членство в ЕАЭС оказалось совершенно невыгодно ни для экономики, ни для кошельков потребителей. Это подтверждается ежедневным, причем весьма нескромным, повышением цен и дефицитом некоторых товаров. А с ним, вопреки громким заявлениям с высоких трибун, многие уже столкнулись, как говорится, лицом к лицу. Именно поэтому эксперты все чаще ставят под большое сомнение существование ЕАЭС в его сегодняшнем виде.
Однако есть и сторонники сохранения альянса. По мнению аналитика Евгении Пак, сейчас страны-участницы должны принимать все меры для того, чтобы снизить давление санкций на потребителей в своих странах. По ее данным, члены организации уже приступили к совместным действиям.
«К примеру, ЕАЭС поднял лимит беспошлинного ввоза товаров из третьих стран с 200 евро до 1000 евро. Эта мера призвана в текущих условиях поддержать граждан из стран союза, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. ЕАЭС предоставляет льготы на ввоз продовольствия в страны союза для социально-значимых отраслей», - говорит аналитик Applied economics research centre (AERC) Евгения Пак.
По ее словам, в случае выхода из альянса, сразу последуют неприятные последствия. Так, сразу поменяется статус мигрирующих между странами людей, усложнится процедура оформления авто, изменится процедура ввоза и вывоза продуктов, лекарств, говорит она.
«Выход из таможенной территории и возвращение национальных таможенных служб в итоге неизбежно усугубит перебои в поставках, увеличит транспортные издержки и, как следствие, цены импортных товаров. Поэтому не нужно рассуждать об ЕАЭС поверхностно. Важно помнить, что поменяются условия не только торговли товарами, но и услугами, миграции, движения капитала. Прежде, чем делать громкие заявления в сегодняшней ситуации, наводить смуту и панику, важно тщательно изучить вопрос», - считает эксперт.
В свою очередь политический обозреватель Никита Шаталов проводит параллель между нынешними противниками ЕАЭС и сторонниками Brexit.
«Во многих странах есть свои, скажем так, изоляционисты. Сторонники выхода Казахстана из ЕАЭС напоминают партию Brexit в Великобритании. У них тоже была идея о суверенизации своего государства, о том, что они довольно самостоятельны и не хотят тянуть на себе обязательства объединения. Эта идея нашла электоральную поддержку, но изоляционисты до сих пор не могут найти способ выйти из Евросоюза без потерь для экономики», - поясняет политолог.
По мнению Никиты Шаталова, сторонники выхода из ЕАЭС находятся в странной ситуации – они игнорируют огромные, многолетние приграничные, торговые связи. Взять все разом и разрушить не получится, выставив кордоны.
«Здесь просто попытки нарушить естественный порядок вещей, которому даже не 30 лет, он намного старше. По сути, ЕАЭС был частичной формулизацией сложившегося порядка вещей и бюрократической попыткой сделать из исторических связей реальную синергию.
Плохо себе представляю, как это можно даже бюрократически сделать – учитывая объем документов, соглашений, в том числе инвестиционных, и сколько по пути мы потеряем, это даже спрогнозировать сейчас невозможно. Вполне вероятно, потеряем даже больше. Но привлекательность этой идеи тоже понятна – падение курсов, удорожание, дефицит и так далее. Многие считают, что без ЕАЭС мы самостоятельно построим все заново. Эта идея завладела различными либеральными экономистами, которые в целом выступают за свободный рынок и интеграцию Казахстана в мировую экономику», - считает политобозреватель.
В этой идее пугает тот факт, что большинство экспертов все-таки плохо представляют экономические последствия резкого выхода из ЕАЭС, говорит наш собеседник. Ключевые цепочки поставок идут через Россию, наш нефтяной экспорт идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – авария на трубопроводе чуть не стала национальной трагедией на днях. Но никто о последствиях не говорит, и никто их не анализирует, утверждает он.
«Дискурс выхода из евразийского союза построен только на том, что Казахстан получит, но потеряем мы значительно больше, в том числе и политически. Мы не можем взять и отменить нашу географию, а у нас под боком нет других соседей, а выход из ЕАЭС не стоит на повестке у руководства страны. Надо не забывать, что наш президент – дипломат, и он лучше всех комментаторов знает ситуацию в регионе, в том числе все плюсы и минусы евразийской интеграции. В нынешней ситуации многим надо не болтать под руку и не мешать заниматься реальной политикой, когда дело касается такой тонкой материи, как дипломатические отношения. Сейчас руководство страны как раз и занято тем, чтобы минимизировать последствия российско-украинского конфликта и перестроить экономику страны в более мягком сценарии. А истерично хлопнуть дверью – это не государственническая позиция», - резюмирует Никита Шаталов.
Ранее экономисты высказались о том, что Казахстану следует выйти из ЕАЭС, иначе велика вероятность попасть под санкции. Экономист Алмас Чукин и вовсе утверждает, что организация доживает свои дни.