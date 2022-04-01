Токаев поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан

Глава государства принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. В ходе встречи президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.
Наурызбай кажы Таганулы сообщил главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности».
В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие «Школы бабушек», которая призвана укрепить связь между поколениями, - отмечено в сообщении.
Кроме того, президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста Ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.
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