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Гендерно-нейтральные паспорта вводят в США

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Гендерно-нейтральные паспорта вводят в США
Фото из открытых источников
В США вводят паспорта с отметкой о третьем гендере X, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным агентства, таким образом администрация президента США Джо Байдена объявила о мерах по поддержке трансгендерных американцев. Как отметили в администрации, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

"Х" обозначает гендерную идентичность, которая не является исключительно женской или мужской. Отмечается, что такой паспорт смогут получить все желающие начиная с 11 апреля.

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать X в качестве гендерного пола в заявлении на получение американского паспорта, а в следующем году эта опция станет доступна и для других форм документов", - говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

В Управлении социального обеспечения сообщили, что начиная с осени жители США также смогут выбирать и добавлять свой пол в карты социального обеспечения США без медицинских документов. Уточняется, что в настоящее время в картах не указывается пол.

Кроме того, министерство здравоохранения и социального обеспечения США выпустило новый веб-сайт, предлагающий ресурсы для трансгендерной молодежи и ЛГБТК+, их родителей и врачей. В Белом доме сообщили, что другие ведомства объявят о новых мерах по расширению сбора и использования данных о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Каждый американец заслуживает свободы быть самим собой. Но слишком много американцев-транссексуалов по-прежнему сталкиваются с системными барьерами, дискриминацией и актами насилия", - заявили в Белом доме.

Следует отметить, что на сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Напомним, в июне 2021 года Госдепартамент заявил, что граждане США могут выбирать свой пол в заявлениях без необходимости предоставления медицинских документов. В октябре был выдан первый американский паспорт с отметкой пола X.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:33
Человек я не пожилой мне всего лишь 34 и далеко не верующий...но всё больше и больше начинаю верить в Содом и Гоморру и Второе пришествие. Видимо еще век и гетеросексуалы скоро станут социальным атавизмом.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 17:33
Цитата: Альфарий
А можно в паспорте указать что я идентифицорую себя тиранозавром?)

У них наверное можно. Но там, скорее всего нужно будет этап эволюции пройти - сначало стать "Гендерно-нейтральным" - ну а затем..., кем душа пожелает.
 
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  • OpenSuser
  • Kain-Livesy
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 17:24
А можно в паспорте указать что я идентифицорую себя тиранозавром?)
 
 

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