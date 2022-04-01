Гендерно-нейтральные паспорта вводят в США

В США вводят паспорта с отметкой о третьем гендере X, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Согласно данным агентства, таким образом администрация президента США Джо Байдена объявила о мерах по поддержке трансгендерных американцев. Как отметили в администрации, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.



"Х" обозначает гендерную идентичность, которая не является исключительно женской или мужской. Отмечается, что такой паспорт смогут получить все желающие начиная с 11 апреля.



"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать X в качестве гендерного пола в заявлении на получение американского паспорта, а в следующем году эта опция станет доступна и для других форм документов", - говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.



В Управлении социального обеспечения сообщили, что начиная с осени жители США также смогут выбирать и добавлять свой пол в карты социального обеспечения США без медицинских документов. Уточняется, что в настоящее время в картах не указывается пол.



Кроме того, министерство здравоохранения и социального обеспечения США выпустило новый веб-сайт, предлагающий ресурсы для трансгендерной молодежи и ЛГБТК+, их родителей и врачей. В Белом доме сообщили, что другие ведомства объявят о новых мерах по расширению сбора и использования данных о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.



"Каждый американец заслуживает свободы быть самим собой. Но слишком много американцев-транссексуалов по-прежнему сталкиваются с системными барьерами, дискриминацией и актами насилия", - заявили в Белом доме.



Следует отметить, что на сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.



Напомним, в июне 2021 года Госдепартамент заявил, что граждане США могут выбирать свой пол в заявлениях без необходимости предоставления медицинских документов. В октябре был выдан первый американский паспорт с отметкой пола X.