Сроки регистрации авто из Армении продлили на год в Казахстане

Правительство Казахстана продлило срок регистрации ввезенных из Армении автомобилей до 1 марта 2023 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДП ВКО.
Для регистрации ввезенной из Армении автомашины в Казахстане требуется уплатить регистрационные сборы, общая сумма которых не более 13 тыс тенге, предоставить документ удостоверяющий личность, документы на автомобиль с нотариально заверенным переводом.
Для регистрации машины, в которой руль перенесли с правой стороны на левую, дополнительно необходимо предоставить документ о соответствии требованиям безопасности.
Документ о соответствии требованиям безопасности выдается:
- ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт», Алматы, мкр.Мадениет, ул.Сүйінші, д.1, тел. (8-727)317-05-31;
- испытательный центр Костанайского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Костанай, ул. Гоголя, д.79а, тел.(87142)54-29-37, 57-05-64, 52-20-66;
- отдел испытаний Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Уральск, ул.Гагарина, д.23, ул.Молдагуловой, д.23/1, тел.(8-7112) 23-97-45;
- АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал, Петропавловск, ул.2-ая Первомайская, д.9, тел.(8-7152)52-03-60.
После регистрации владельцам выдаются национальное свидетельство о регистрации транспортного средства Республики Казахстан и государственные номера на желтом фоне.
При этом сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей из Армении не ограничиваются, собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации, без права на отчуждение.
Напомним, с 1 июня 2020 года по настоящее время проводится регистрация транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года.
Но некоторые автовладельцы не зарегистрировали свои автомобили или не смогли вывезти их за пределы страны из-за ограничений пересечения государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией.
Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.
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