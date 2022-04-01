Казахстан будет соблюдать санкции ЕС против России, заявил первый замглавы Администрации Токаева

Первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов в интервью изданию EURACTIV рассказал о войне в Украине, влиянии западных санкций на Казахстан, стремлении к модернизации после январских событий и изменении геополитического баланса. Об этом передает Ulysmedia.kz.



По словам Тимура Сулейменова, одна из целей его визита в Брюссель – продемонстрировать европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.



“Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы вторичные санкции США и ЕС применялись к Казахстану”, – заявил он.



Замглавы АП напомнил, что один из депутатов парламента Великобритании Маргарет Ходж высказала опасения, что, наверное, критику нужно применить и к Казахстану, так как РК является членом ЕАЭС.



“Поэтому мы пользуемся четырьмя свободами движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы, и, как она сказала, “нам нужно закрыть периметр”, – отметил Сулейменов.



Со слов замглавы АП, Казахстан продолжит торговать с Россией.



“Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России – по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от лица или организации, находящейся под санкциями в Казахстане, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев”, – сказал он.



По мнению Сулейменова, должна быть выработана система, а не комплекс мер.



“Для этого потребуются изменения в законодательстве, чем мы и займемся”, – сообщил он.



Как утверждает замглавы АП, Казахстан получил полное понимание от своих европейских собеседников. По его словам, у Казахстана нет проблем с тем, чтобы называть войну в Украине войной.



“У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это “специальной военной операцией”. Но в Казахстане мы это называем так, как есть на самом деле”, – подчеркнул Сулейменов.



Однако были две необязательные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающие к прекращению войны, в которых Казахстан воздержался.



“Действительно, Казахстан является членом и ЕАЭС, и ОДКБ – экономического, и военного союзов России. Но положения договоров не распространяются на этот конкретный случай. Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с “Донбассом”, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН”, – заверил замглавы АП.



Сулейменов убежден, что январские события послужили важным толчком, спусковым крючком для столь необходимых реформ и изменений в казахстанской экономике, обществе и политической системе.



“За 30 лет у нас накопилось много бесхозяйственности, и без этого кровопролития я не уверен, что мы были бы столь же смелыми, как нация, для продвижения реформ”, – считает он.



Сейчас газовый рынок жестко регулируется, что ограничивает возможности разработки огромных запасов газа Казахстана.



“Чтобы изменить это, нам, к сожалению, придется изменить цены. Это очень больной вопрос не только для нашей страны. Поэтому нужно делать это очень осторожно и объяснять людям”, – сказал замглавы АП.



90% нефти Казахстана идет через территорию России, большая часть экспорта РК идет в Россию или через Россию.



“Таким образом, текущая ситуация создает множество проблем для многих отраслей промышленности Казахстана. Надеюсь, когда закончится военная фаза, будут расчищены автомобильные и железные дороги. Но нам нужно диверсифицировать наши экспортные маршруты”, – говорит Сулейменов.



По мнению замглавы АП, Китай находится в лучшем положении, чтобы воспользоваться ситуацией, потому что русским придется развернуться к Китаю, хотят они этого или нет.



“И условия, в которых китайцы будут работать с русскими, изменятся, потому что переговорная сила России ниже, чем месяц назад. А когда ты так зависим от одного партнера, это делает тебя более уязвимым. Поэтому я думаю, что Китай постарается оставаться над схваткой. Они не хотели бы ввязываться в санкционную войну с США и ЕС. Большинство вторичных санкций, которые вводят США, будут соблюдаться китайцами. Но их торговля с Россией будет увеличиваться, а также будет возрастать технологическая зависимость России от Китая”, – считает он.



Сулейменов заявил представителям ЕС, с которомыми он встречался, что Казахстан не является частью этого “конфликта”.



“Да, мы входим в ЕАЭС, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не хотим и не рискнем оказаться в одной корзине. И мы хотели бы расширить наше сотрудничество со странами ЕС и ЕС в целом. Мы самая вестернизированная страна в Центральной Азии. У нас много общих ценностей. Во-первых, у нас общий континент, потому что 300 000 квадратных километров Казахстана находится в Европе. Эта часть Казахстана намного больше, чем большинство стран ЕС”, – заявил замглавы АП.



На предложение журналиста прийти на смену России в Совете Европы Сулейменов посмеялся и сказал, что “нужно это обсудить”.



“У нас много общего, мы находимся как раз между азиатской и западной цивилизациями, и у нас есть общие части и черты обеих. Реформы, которые предложил президент, являются проевропейскими, продемократическими, и, надеюсь, через 3-5 лет вы обнаружите гораздо больше сходства между нами и такими странами, как Нидерланды, Франция, Польша или другие страны ЕС, а не чем авторитарная Азия”, – добавил замглавы АП.