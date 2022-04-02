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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умерла актриса Александра Яковлева

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 01:24
Умерла актриса Александра Яковлева
Фото: кадр из фильма «Экипаж»
В возрасте 64 лет после болезни скончалась известная советская и российская актриса Александра Яковлева, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с ней.

Это, к несчастью, произошло. Николай Лебедев

Ранее стало известно, что актриса перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Александра Яковлева много лет боролась с онкологией, никогда не скрывала, что у нее четвертая стадия болезни. В январе 2022 года звезду советского кино обнаружили в одном из московских онкоцентров.

Александра Иванес родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Творческий псевдоним — «Александра Яковлева» — взяла по фамилии своего деда. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова). В 1980-е годы была одной из популярных актрис советского кино. Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 09:29
Красивая актриса, замечательные роли, долгая память

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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