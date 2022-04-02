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Рамазан в 2022 году: что запрещено и разрешено

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Рамазан в 2022 году: что запрещено и разрешено
Фото из открытых источников
Когда наступает ночь Ляйлятуль-Кадр, сколько составляет фитр-садака - обо всем этом читайте в материале Sputnik Казахстан.

АЛМАТЫ, 2 апр — Sputnik. Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамазан (Рамадан). Это – месяц обязательного для мусульман поста, который является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамазан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья.

Ежедневно перед началом поста мусульмане намереваются соблюдать его. Ежедневно после ночной молитвы мусульмане коллективно совершают молитву таравих.

Рамазан завершится 1 мая. Пост продлится 30 дней. На следующий день 2 мая верующие отмечают праздник разговения — Ораза айт.

По шариату (свод правил по исламу – Sputnik) пост в месяц Рамазан обязателен для каждого мусульманина. Если соблюдение поста влечет какие-либо негативные последствия, то путникам, беременным и кормящим грудью женщинам и больным можно не поститься.

Советы постящимся

Самое первое правило для постящихся людей – избегать переедания и следить за своим питанием.

Также необходимо правильно подбирать продуктов на сухур (утренний прием пищи) и ифтар (вечерний прием пищи). Пищу едят перед молитвой до наступления рассвета. Вечером для разговения хватает 3 финика, воды или хурмы, чтобы желудок начал функционировать. Прием большого объема пищи может привести к ухудшению состояния здоровья.

Во время поста нельзя ругаться c людьми, необходимо избегать сплетен, злословия, клеветы или споров.

Мусульмане должны стараться быть щедрыми. Считается важным совершать много благих дел и давать как можно больше милостыни.

Что такое фитр-садака

Фитр-садака – это милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся до наступления праздника Ораза-айт.

В Казахстане определен размер фитр-садака (подаяния) в месяц Рамазан. Размер пожертвования составит 500 тенге. Сумма была определена, исходя из средней стоимости двух килограммов муки.

По данным Духовного управления мусульман Казахстана, фитр-садака в 2022 году была рассчитана средней стоимостью на рынке и составляет следующее:

2 кг пшеницы – 310 тенге.

2 кг муки – 500 тенге.

4 кг ячменя – 630 тенге.

2 кг изюма – 4990 тенге.

4 кг хурмы – 9135 тенге.

"На сегодняшний день потребители используют не только зерна пшеницы, но и муку, крупы из данного продукта. Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана исходит из исчисления стоимости фитр-садака в муке. Так как шариат разрешает давать милостыню из пшеницы, а также из ее продуктов", – пояснили в ДУМК.

Размер пожертвования в 2021 году составлял 420 тенге. В 2020 году он был равен 370 тенге, в 2019-м – 300.

С расписанием поста в 2022 году можно ознакомиться тут.

Когда наступает ночь Ляйлятуль-Кадр

Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).

Ночь предопределения начинается на закате и продолжается до окончания сухура. В эту ночь принято молиться.

Ораза айт в 2022 году

Ораза айт (Ид аль-Фитр, Ураза байрам) знаменует окончание священного месяца Рамазан, он наступает в первый день следующего месяца Шавваль.

По шариату Ораза айт начинается с совершения Айт намаза в мечети, но в день Ораза айт каждый может молиться дома.

Слово "айт" можно перевести как "празднование", "разделение радости" или "проявление уважения друг к другу".

Дастархан нужно накрывать щедро. Рекомендуется приготовить блюда из баранины, угощать собравшихся за столом оливками, финиками, миндалем, хлебом и фисташками.

Один из главных мусульманских праздников – Курбан айт, который знаменует окончание хаджа (паломничество, связанное с посещением в Мекки), пройдет с 9 по 11 июля 2022 года.

Отметим, при ДУМК работает центр религиозной информации, где каждый может получить ответы на свои вопросы по телефону +7 7172 33-30-30 на казахском и русском языках. Call-центр работает круглосуточно.


Источник: Sputnik.kz
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