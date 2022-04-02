Касым-Жомарт Токаев переговорил с Путиным

Президенты Казахстана и России подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.



Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.