В Нур-Султане гвардейцы помогли спасти подростка с сердечным приступом

Военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии во время несения службы на маршруте патрулирования помогли спасти подростка с сердечным приступом.
Сообщается, что 1 апреля около 17.30 часов войсковой наряд в составе начальника патрульной группы старшего сержанта Адильбека Жанузакова, водителя ефрейтора Агадила Сарсенбаева и патрульного рядового Гамзата Азаматова, проезжая на служебной машине, заметили женщину, которая пыталась остановить машину и просила о помощи.
Выяснилось, что в ее доме по улице Гете у сына случился сердечный приступ. Дверь в квартиру была заперта изнутри, и мать на протяжении 30 минут не могла попасть внутрь. Не растерявшись, по команде начальника, водитель автопатруля залез на второй этаж через решетки в окно квартиры и открыл дверь. После чего женщина и гвардейцы оказали первую медицинскую помощь потерпевшему, – сообщили в пресс-службе.
Я благодарна военнослужащим Национальной гвардии, фактически они спасли жизнь моему ребенку. Я вышла в магазин на некоторое время, а когда вернулась, то дверь мой сын не открывал. Я сразу поняла, что ему стало плохо, так как у него проблемы с сердцем. Выбежав на улицу, увидела патрульную машину и в панике пыталась ее остановить и рассказать о случившемся. Благодаря быстрым действиям данных военнослужащих мой сын сейчас в порядке, – говорит Жанар Жолдасбаева.
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