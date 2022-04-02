Священник обратился к мусульманам на казахском языке

Иаков Воронцов поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан.



Иеромонах Иаков Воронцов обратился к казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан, передает Azattyq Rýhy.



«Қасиетті айдың басталуымен, оразамен қабыл болсын!», - написал священник в социальной сети Facebook.



Казахстанцы тепло встретили обращение Воронцова.



«Очень приятны Ваши слова, большая признательность, что пишите на Казахском языке. Небольшая корректировка: Қасиетті айдың басталуымен, ораза қабыл болсын!», - написал Мурат Баймуканов.



В ответ священник написал, что продолжает изучение казахского языка.



Ранее Иаков Воронцов призвал казахстанцев к миру и согласию, резко осудив войну в Украине.