Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение российской техники в Костанайской области

Министерства обороны Республики Казахстан дало официальный комментарий по поводу передвижение российской техники в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд. Подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Костанайской области. Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19», - говорится в официальном комментарии Минобороны РК.