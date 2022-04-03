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Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий

Просмотров:413 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Фото:elements.envato.com
Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам", - напомнил эксперт.

Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.

Таким образом, продажи старых партий по новым ценам - это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ak12
  • Ирон
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:27
Развелось масса экспертов, которые объясняют почему так случилось.
А чтобы наша экономика была нормальной нет экспертов?
 
 

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