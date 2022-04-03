Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий

Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам", - напомнил эксперт.



Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.



Таким образом, продажи старых партий по новым ценам - это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.