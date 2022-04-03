Выращивание мака запретили на всей территории Афганистана

Движение "Талибан" (запрещенная в Казахстане организация) запретило афганцам выращивать мак, нарушители столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название страны. - Прим.автора) информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране", - говорится в заявлении, которое распространил представитель движения Билал Карими.



Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении.



Помимо этого, запрещается потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя, а также всех видов наркотических средств. "Исполнение этого указа является обязательным. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - следует из заявления.



Напомним, в начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).