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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении

Просмотров:440 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении
Фото: РИА Новости
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил об исчезновении певца и обвинил в этом его концертного директора Сергея Гороха в программе "Ты не поверишь" на канале НТВ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или "запер в погребе или подвале". Он призвал подключить к поискам брата органы безопасности и полицию.

Толкач также утверждает, что Моисеев больше не числится собственником своей квартиры, а Горох отказывается давать ему телефонную трубку для разговоров.

Сам Горох заявил, что Моисеев никуда не пропадал, а просто редко отвечает на звонки. По его утверждению, певица Алла Пугачева смогла дозвониться до артиста. Он также заверил, что не желает Моисееву ничего плохого.

В июле 2021 года Горох рассказывал, что Моисеев крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида после перенесенного инсульта. Он добавил, что Моисеев не хочет зарабатывать на своих проблемах со здоровьем, поэтому он отказывается от участия в ток-шоу.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • shurik_kz11
 Darkman (Посетители) Сегодня, 19:19
Уважаемая Лада, мы все понимаем конечно. Но нам эта новость зачем?
 
 

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