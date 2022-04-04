Доллар может лишиться доминирующих позиций в мире - Goldman Sachs

Банк Goldman Sachs предупредил инвесторов, что американский доллар вскоре может лишиться своих доминирующих позиций в мировых валютных резервах. Об этом говорится в статье издания Insider, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноТВ.
Аналитики банка отмечают, что США и их союзники лишили российский Центробанк доступа к заграничным резервам, что грозит отказом и других стран от использования доллара.
По словам экспертов, доллар столкнулся с рядом проблем, которые похожи на ситуацию вокруг британского фунта. Он тоже когда-то был крупнейшей резервной валютой, но в середине XX века его обошел доллар. Связано это было в том числе с долгами, которые у Великобритании появились после Второй мировой войны.
Такая же проблема может поджидать сегодня США, ведь у них тоже большой долг, связанный с тем, что они - крупный импортер товаров. При этом у них непропорционально малая доля в мировой торговле, если сравнить ее с доминированием доллара в глобальных финансах. Сальдо торгового баланса у них идет в перекос, при этом добавляются геополитические проблемы, связанные с ситуацией в Украине.
Заместитель главы МВФ Гита Гопинат ранее отметила, что санкции против России могут привести к тому, что мировая система может стать более фрагментированной, что нанесет удар по доллару. Также она сказала, что рост использования других валют в мировой торговле заставит центробанки разных стран диверсифицировать свои резервы в иностранной валюте в ущерб доллару.
Однако многие аналитики утверждают, что все же в обозримом будущем доллар сохранит свой статус глобальной резервной валюты. Связано это еще и с тем, что сейчас ему нет реальной замены, как это было в случае с фунтом.
Специалисты Goldman Sachs делают вывод: судьба доллара в руках самих США. В случае если будет продолжаться политика, при которой держится нынешний дефицит, растет внешний долг и инфляция в США, то все это может привести к переходу к другим резервным валютам, пишет издание.
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