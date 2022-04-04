Ужесточить наказание незаконным таксистам планируют в Казахстане

Поправки, которые планируется ввести в административный кодекс РК, могут ужесточить наказание за нелегальные услуги такси, вплоть до изъятия автомобиля. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.



Изменения, которые могут быть внедрены в текущем году, способны затронуть некоторые вопросы об увеличении штрафов за превышение скорости, нелегальный извоз пассажиров и так далее.



Напомним, что подобный законопроект об изменениях в Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП) был предложен еще в августе 2021 года. Но на тот момент он был отправлен на доработку.



А теперь на портале "Открытые НПА" появилась новая версия данного законопроекта.



Штраф за попутчиков без разрешения



Чтобы предоставлять услуги такси, необходимо иметь соответствующие документы. Обычно этот вопрос решается на этапе трудоустройства в различные сервисы частного извоза.



Соответственно, водители транспортных средств, которые берут пассажиров за деньги без наличия соответствующих разрешений, могут быть привлечены к административному наказанию.



Так, за подобное нарушение назначается штраф по 463 статье КоАП – «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления».



Размер наказания составляет:



- для физлиц – 15 МРП, что равно 45 945 тенге в 2022 году;

- для должностных лиц – 25 МРП или 76 575 тенге;

- для юрлиц и бизнеса – от 25 до 150 МРП (от 76 575 до 459 450 тенге) в зависимости от размера субъекта предпринимательства и с возможной конфискацией имущества.



Повторное нарушение в течение 12 месяцев приведет к увеличению размера штрафа в два раза.



А согласно новым поправкам, помимо денежной формы наказания, предлагается изымать транспорт на штрафстоянку.



Водворение на штрафстоянку



В настоящее время список причин для водворения транспортного средства на штрафстоянку указан в 797 статье Административного кодекса. Он включает ситуации с нетрезвым вождением, неправильной парковкой, техническим несоответствием автомобиля и так далее.



Теперь к данному перечню предлагается добавить незаконный извоз по 463 статье КоАП. В результате машина нелегального таксиста может быть изъята за нарушение.



Напомним, что казахстанцы могут забрать машину со штрафстоянки бесплатно. За это не должны взиматься какие-либо сборы и платежи.



Главное условие – устранить причину нарушения, из-за которого транспорт был доставлен на специальную площадку.