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Ужесточить наказание незаконным таксистам планируют в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Ужесточить наказание незаконным таксистам планируют в Казахстане
Фото из открытых источников
Поправки, которые планируется ввести в административный кодекс РК, могут ужесточить наказание за нелегальные услуги такси, вплоть до изъятия автомобиля. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Изменения, которые могут быть внедрены в текущем году, способны затронуть некоторые вопросы об увеличении штрафов за превышение скорости, нелегальный извоз пассажиров и так далее.

Напомним, что подобный законопроект об изменениях в Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП) был предложен еще в августе 2021 года. Но на тот момент он был отправлен на доработку.

А теперь на портале "Открытые НПА" появилась новая версия данного законопроекта.

Штраф за попутчиков без разрешения

Чтобы предоставлять услуги такси, необходимо иметь соответствующие документы. Обычно этот вопрос решается на этапе трудоустройства в различные сервисы частного извоза.

Соответственно, водители транспортных средств, которые берут пассажиров за деньги без наличия соответствующих разрешений, могут быть привлечены к административному наказанию.

Так, за подобное нарушение назначается штраф по 463 статье КоАП – «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления».

Размер наказания составляет:

- для физлиц – 15 МРП, что равно 45 945 тенге в 2022 году;
- для должностных лиц – 25 МРП или 76 575 тенге;
- для юрлиц и бизнеса – от 25 до 150 МРП (от 76 575 до 459 450 тенге) в зависимости от размера субъекта предпринимательства и с возможной конфискацией имущества.

Повторное нарушение в течение 12 месяцев приведет к увеличению размера штрафа в два раза.

А согласно новым поправкам, помимо денежной формы наказания, предлагается изымать транспорт на штрафстоянку.

Водворение на штрафстоянку

В настоящее время список причин для водворения транспортного средства на штрафстоянку указан в 797 статье Административного кодекса. Он включает ситуации с нетрезвым вождением, неправильной парковкой, техническим несоответствием автомобиля и так далее.

Теперь к данному перечню предлагается добавить незаконный извоз по 463 статье КоАП. В результате машина нелегального таксиста может быть изъята за нарушение.

Напомним, что казахстанцы могут забрать машину со штрафстоянки бесплатно. За это не должны взиматься какие-либо сборы и платежи.

Главное условие – устранить причину нарушения, из-за которого транспорт был доставлен на специальную площадку.


Источник: nur.kz
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