Ужесточить наказание незаконным таксистам планируют в Казахстане

Поправки, которые планируется ввести в административный кодекс РК, могут ужесточить наказание за нелегальные услуги такси, вплоть до изъятия автомобиля. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Изменения, которые могут быть внедрены в текущем году, способны затронуть некоторые вопросы об увеличении штрафов за превышение скорости, нелегальный извоз пассажиров и так далее.
Напомним, что подобный законопроект об изменениях в Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП) был предложен еще в августе 2021 года. Но на тот момент он был отправлен на доработку.
А теперь на портале "Открытые НПА" появилась новая версия данного законопроекта.
Штраф за попутчиков без разрешения
Чтобы предоставлять услуги такси, необходимо иметь соответствующие документы. Обычно этот вопрос решается на этапе трудоустройства в различные сервисы частного извоза.
Соответственно, водители транспортных средств, которые берут пассажиров за деньги без наличия соответствующих разрешений, могут быть привлечены к административному наказанию.
Так, за подобное нарушение назначается штраф по 463 статье КоАП – «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления».
Размер наказания составляет:
- для физлиц – 15 МРП, что равно 45 945 тенге в 2022 году; - для должностных лиц – 25 МРП или 76 575 тенге; - для юрлиц и бизнеса – от 25 до 150 МРП (от 76 575 до 459 450 тенге) в зависимости от размера субъекта предпринимательства и с возможной конфискацией имущества.
Повторное нарушение в течение 12 месяцев приведет к увеличению размера штрафа в два раза.
А согласно новым поправкам, помимо денежной формы наказания, предлагается изымать транспорт на штрафстоянку.
Водворение на штрафстоянку
В настоящее время список причин для водворения транспортного средства на штрафстоянку указан в 797 статье Административного кодекса. Он включает ситуации с нетрезвым вождением, неправильной парковкой, техническим несоответствием автомобиля и так далее.
Теперь к данному перечню предлагается добавить незаконный извоз по 463 статье КоАП. В результате машина нелегального таксиста может быть изъята за нарушение.
Напомним, что казахстанцы могут забрать машину со штрафстоянки бесплатно. За это не должны взиматься какие-либо сборы и платежи.
Главное условие – устранить причину нарушения, из-за которого транспорт был доставлен на специальную площадку.
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