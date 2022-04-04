Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - Антикор

В Антикоррупционной службе опубликовали заявление о расследовании дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает Tengrinews.kz.



"Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Қ. Сатыбалдыұлы, Г. Сатыбалды и других лиц. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Қ. Сатыбалдыұлы компаний - собственников подъездных ж/д путей (последний километр).



Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, руководители двух подконтрольных Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.



"Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в Антикоре.



Ранее стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.



Председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил, что Кайрат Сатыбалдыулы был задержан на территории аэропорта Алматы, он планировал полететь в Дубай.



В середине марта Кайрат Сатыбалдыулы был арестован на два месяца.



Позже стало известно о задержании экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды по подозрению в причастности к рейдерскому захвату бизнеса. Ее также поместили под стражу на два месяца.