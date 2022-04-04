Проверку ГБО перед техосмотром хотят приостановить

Изменить Правила организации и проведения обязательного технического осмотра планирует МИИР РК. Проектом предусматривается приостановить до 1 октября 2022 года действие подпункта 6) пункта 31, подпункта 8) пункта 32 и пункта 32-1 этого документа, регламентирующих проверку автомобилей с ГБО.
В управлении контроля на транспорте министерства редакции Kolesa.kz пояснили, что с ноября 2021 года заниматься проверкой газобаллонного оборудования в Казахстане должны были специальные аккредитованные центры. Но рынок не угнался за спросом. Предприниматели получать разрешение на данный вид деятельности не спешили, и сегодня на всю страну работает лишь восемь подобных испытательных лабораторий на весь Казахстан.
Чтобы людям не приходилось гнать свои авто на проверку за тысячу километров, действие некоторых пунктов правил решили приостановить, а центрам дать время на получение всех необходимых для работы разрешений.
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