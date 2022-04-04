Вячеслав Дудник назначен вице-министром здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.



"Постановлением правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



По данным официального сайта правительства Казахстана, Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.



Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.



Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.



С 1987 по 1997 годы работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере. С 1997 по 2005 годы работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.



В 2005-2006 годы - исполняющий обязанности директора, директор Департамента здравоохранения Астаны. В 2006-2008 годы - заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.



С 2008 по 2009 годы работал начальником Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. С 2009 по 2017 годы работал в структуре Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. В 2018-2021 годы - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.