Более 1400 мирных жителей погибли в Украине - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало промежуточные данные по ситуации в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт УВКПЧ.
С 24 февраля по 2 апреля УВКПЧ ООН зафиксировало 3455 жертв среди гражданского населения в стране: 1417 убитых и 2038 раненых.
В числе погибших жителей 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В этой статистике речь идет только о документально зафиксированных жертвах войны. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается и многие цифры все еще не подтверждены. Это, как отмечается, касается некоторых городов, в частности Мариуполя и Волновахи, Изюма, Попасной и Ирпеня, где имеются сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Эти цифры пока не включены в вышеприведенные статистические данные.
В УВКПЧ также указали, что принимают к сведению доклад генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 часов утра 3 апреля 158 детей были убиты и по меньшей мере 258 получили ранения.
Подчеркивается, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Ранее, на выходных, украинские власти опубликовали фото- и видеоматериалы из Бучи в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных против мирного населения. В минобороны России кадры из Бучи назвали провокацией.
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