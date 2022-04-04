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Более 1400 мирных жителей погибли в Украине - ООН

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Более 1400 мирных жителей погибли в Украине - ООН
Фото ©Tengrinews.kz
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало промежуточные данные по ситуации в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт УВКПЧ.

С 24 февраля по 2 апреля УВКПЧ ООН зафиксировало 3455 жертв среди гражданского населения в стране: 1417 убитых и 2038 раненых.

В числе погибших жителей 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В этой статистике речь идет только о документально зафиксированных жертвах войны. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается и многие цифры все еще не подтверждены. Это, как отмечается, касается некоторых городов, в частности Мариуполя и Волновахи, Изюма, Попасной и Ирпеня, где имеются сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Эти цифры пока не включены в вышеприведенные статистические данные.

В УВКПЧ также указали, что принимают к сведению доклад генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 часов утра 3 апреля 158 детей были убиты и по меньшей мере 258 получили ранения.

Подчеркивается, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Ранее, на выходных, украинские власти опубликовали фото- и видеоматериалы из Бучи в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных против мирного населения. В минобороны России кадры из Бучи назвали провокацией.


Источник: Tengrinews.kz
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