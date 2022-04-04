Снизить пенсионный возраст женщин и закрепить его в Конституции предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 4 апр — Sputnik. В Казахстане предложили снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет и закрепить эту норму в Конституции на годы вперед. Инициативу в ходе расширенного заседания политбюро центрального аппарата Народной партии Казахстана озвучил председатель НПК Ермухамет Ертысбаев.По его словам, обновленная Конституция Казахстана должна в полной мере реализовать принципы народовластия."Государство должно гарантировать выход на пенсию мужчин с 63 лет, женщин - с 58 лет. В качестве основной социальной гарантии мы предлагаем закрепить в Конституции возраст выхода на пенсию граждан и поставить в этом вопросе точку на многие годы вперед. Считаем необходимым исправить ошибку с повышением пенсионного возраста для женщин и снизить его до 58 лет", – сказал Ертысбаев, озвучивая одну из пяти инициатив, предложенных Народной партией.Также глава НПК предложил закрепить народной собственностью земли, ее недра и богатства, чтобы каждый казахстанец имел конституционное право владеть и получать доходы от земли.Еще одной инициативой, предложенной партией, стало то, что государство обязуется ежегодно индексировать пенсии, стипендии и соцпособия на уровень выше инфляции прошлого года."Мы также предлагаем исключить норму о наличии положительного заключения при внесении законопроектов, предусматривающих сокращение госдоходов или увеличение госрасходов. Неэффективность парламента связана именно с этой нормой. Я считаю, что сейчас нет принципа разделения властей", – отметил он.Пятой инициативой НПК стало требование закрепить реальную подотчетность исполнительной власти парламенту. В случае недоверия депутатов министрам они должны подавать рапорт об отставке.Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о внесении ряда поправок в Конституцию республики в рамках политической реформы к концу июня этого года.