Чуть не утонули! Вахтовики из Актюбинской области пренебрегли предупреждениями ДЧС

Больше двух часов просидели на крыше автобусов сотрудники компании «КазМунайГаз Труб Сервис», возвращавшиеся в Атырау, отстояв двухнедельную вахту. Своего спасения они дождались на крыше затонувших автобусов.
Региональное издание «Актобе Таймс» рассказала об инциденте в Актюбинской области, произошедшем с вахтовиками компании «КазМунайГаз Труб Сервис». Не вняв предупреждениям руководства компании и Департамента по ЧС Актюбинской области, группа из 25 буровиков, отстоявших двухнедельную вахту, приняла решение выехать в Атырау. Однако дорога, по которой они добирались зимой оказалась затопленной талыми водами. Пересекавшие степную Эмбу по хрупкому льду автобусы провалились, и вода хлынула в салон. Незадачливым пассажирам пришлось влезть на крышу и оттуда звонить руководству компании и спасателям.
Место происшествия находилось в 200 километрах от районного центра. Спасатели Актюбинского ДЧС и акимат района просто проигнорировали призывы вахтовиков к помощи, сославшись на то, что разослали предупреждения всем нефтяным компаниям.
Помощь подоспела через два часа. Руководство «КазМунайГаз Труб Сервис» распорядилось выслать спецтехнику, людей и термосы с горячим чаем. Ни один из вахтовиков не пострадал. А вот автобусы смогут достать только через две недели, когда спадет уровень воды.
А вот автобусы можно будет достать из воды только через 10-20 дней — когда спадёт уровень воды.
Теперь спасенных нефтяников и согласившихся их вывезти водителей автобусов ждет жесткий «разбор полетов». В компании считают, что водители вышли в рейс самовольно, несмотря на строгое запрещение, а рабочие нарушили правила Охраны труда и техники безопасности.
Вероятно, серьезное внушение будет сделано и начальнику управления ДЧС по Актюбинской области Кумару Турмагамбетову, чьи подчиненные отказались исполнять свой служебный долг и оставили вахтовиков в степи без поддержки.
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