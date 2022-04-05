Назван «самый полезный продукт в мире»

Ревень благотворно сказывается на здоровье и защищает от многих болезней, заявила турецкий врач-кардиолог, профессор Джанан Каратай, передает Zakon.kz.



Как пишет lenta.ru, профессор отметила, что ревень помогает держать под контролем уровень сахара в крови и нормализует высокое давление, поэтому его смело можно назвать самым полезным продуктом в мире.



По словам Джанан Каратай, в этом травянистом растении содержится большое количество витамина С (известен своими мощными антиоксидантными свойствами), также ревень богат витаминами А, В1, В2, Е и К (способствуют укреплению иммунной системы, улучшению качества кожи и профилактике болезни Альцгеймера).



Как считает врач-кардиолог, отвар из ревеня полезен тем, кто страдает от гипертонии или повышенного сахара в крови.



Употребление этого продукта, по мнению специалиста, позитивно сказывается на работе щитовидной железы, мозга и печени.



Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо, которое подарит вам новый вкус с легкой кислинкой. Джанан Каратай



Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.