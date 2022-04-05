Курс доллара упал почти на 9 тенге

Доллар снова снизился по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).



По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, снизившись на 8,92 тенге. Отметим, что официальный курс доллара Национального банка на 5 апреля составляет 472,76 тенге.



По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 462,35 тенге, продажи - 467,13 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 462,17 тенге, продают по 467,11 тенге.



Напомним, ранее KASE сообщила, что публикация курса доллара на 11.00, которая ранее проводилась в информационных целях, будет прекращена.