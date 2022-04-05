Курс доллара упал почти на 9 тенге

Доллар снова снизился по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, снизившись на 8,92 тенге. Отметим, что официальный курс доллара Национального банка на 5 апреля составляет 472,76 тенге.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 462,35 тенге, продажи - 467,13 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 462,17 тенге, продают по 467,11 тенге.
Напомним, ранее KASE сообщила, что публикация курса доллара на 11.00, которая ранее проводилась в информационных целях, будет прекращена.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.