«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Апреля
+11...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.91 KZT
  • €1 = 508.14 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Креативный угон раскрыли полицейские в Нур-Султане

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Креативный угон раскрыли полицейские в Нур-Султане
.
Департамент полиции города Нур-Султан поделился информацией о креативном угоне, раскрытом недавно его сотрудниками.

По данным следствия, подозреваемый вечером прогуливался по городским дворам, где и приметил неисправный Mercedes-Benz (модель полицейские не уточняют). Предположив, что пропажи владелец машины не заметит, и убедившись, что охранной системы у неё нет, астанчанин решился на угон. Заморачиваться с методом вывоза автомобиля преступник не стал и просто-напросто вызвал эвакуатор.

В ДП отмечают, что краденую технику подозреваемый намеревался отремонтировать и продать. Mercedes-Benz оценили примерно в 1.5 млн тенге.

На сегодняшний день по факту преступления проводится досудебное расследование. Также полиция проверяет причастность задержанного к другим угонам в столице.


Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика