Креативный угон раскрыли полицейские в Нур-Султане

Департамент полиции города Нур-Султан поделился информацией о креативном угоне, раскрытом недавно его сотрудниками.



По данным следствия, подозреваемый вечером прогуливался по городским дворам, где и приметил неисправный Mercedes-Benz (модель полицейские не уточняют). Предположив, что пропажи владелец машины не заметит, и убедившись, что охранной системы у неё нет, астанчанин решился на угон. Заморачиваться с методом вывоза автомобиля преступник не стал и просто-напросто вызвал эвакуатор.



В ДП отмечают, что краденую технику подозреваемый намеревался отремонтировать и продать. Mercedes-Benz оценили примерно в 1.5 млн тенге.



На сегодняшний день по факту преступления проводится досудебное расследование. Также полиция проверяет причастность задержанного к другим угонам в столице.