Более 3 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года

Более 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.
"По состоянию на 1 апреля на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 3 078 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 90,1 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.
Более половины кандасов (66,3 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 11,3 процента - из Китая, 10,9 процента - из Туркменистана, 2,2 процента - из Монголии и 9,3 процента - из других стран.
Вернувшиеся на родину этнические казахи поселились:
- в Алматинской области (30,2 процента); - в Мангистауской области (19 процентов); - в Туркестанской области (11,4 процента); - в Жамбылской области (5,9 процента), - а также в Алматы (6,5 процента), Нур-Султане (7,1 процента) и Шымкенте (7,6 процента).
По состоянию на 1 апреля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62,7 процента, 23,2 процента человек моложе трудоспособного и 14,1 процента - пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,5 процента имеют высшее образование, 39,6 процента - среднее специальное образование, 47 процентов - общее среднее образование и 1,8 процента не имеют образования.
Напомним, термином "кандас" в Казахстане заменили слово "оралман". Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. В переводе с казахского это слово означает "соплеменник".
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